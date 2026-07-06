鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (6) 日開高後，一度大漲超過 600 點、衝上 47,395 點，但隨著居高思危賣壓出籠，翻黑下挫近 350 點，尤其在利空消息衝擊 PCB 與載板族群下，相關個股賣壓沉重，壓抑大盤走勢，終場在多空交戰下，下挫 224.23 點，收在 46,556.39 點，闖關 4 萬 7 失利，高低震盪達 963.94 點，成交量達 1.02 兆元，較上周五略為收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 力守紅盤，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 則雙雙下挫，跌幅分別約 2%、4%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也在盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
盤面今日聚焦 PCB 與載板族群，由於研調機構 SemiAnalysis 指出，輝達 (NVDA-US) 新一代 Kyber NVL144 機櫃架構因 PCB 中介板 (Midplane) 製造面臨重大挑戰，導致其量產時程遞延，衝擊相關個股表現，台光電 (2383-TW) 深鎖跌停，市值跌破 2 兆元大關，貢獻跌點高達 66.47 點，為全台股貢獻跌點第一名。
同族群的南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 與欣興 (3037-TW) 都有 5% 至 9% 的跌幅，其他如金像電 (2368-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、定穎投控 (3715-TW) 等也重挫 4% 以上，成為資金賣壓重災區。
類比及功率半導體今日則再度獲資金青睞，包括茂達 (6138-TW)、富鼎 (8261-TW)、大中 (6435-TW)、廣閎科 (6693-TW)、台半 (5425-TW)、界霖 (5285-TW) 等全面亮燈漲停，漲勢相當凌厲。
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