鉅亨網編譯許家華 2026-07-09 05:48

俄羅斯政府周三 (8 日) 宣布，即日起禁止柴油出口至 7 月 31 日，以穩定國內燃料供應。

由於烏克蘭近期持續以無人機攻擊俄羅斯煉油廠及能源設施，導致汽、柴油供應吃緊，加油站排隊情況惡化，俄方除祭出柴油出口禁令外，也將於 7 月開始進口燃料，以緩解國內市場壓力。

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俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 在總統普丁主持的政府會議上表示，目前燃料市場情勢仍相當複雜，「很明顯，目前加油站的情況已引起民眾擔憂」。他指出，政府已決定禁止柴油出口，以增加國內市場供應，並確認俄羅斯將於 7 月開始進口燃料，協助平衡市場需求。

近幾個月來，烏克蘭持續利用無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠、油庫及能源基礎設施，多座大型煉油廠因此被迫非計畫性停工，造成柴油與汽油供應下滑。俄羅斯多個地區已出現駕駛人需排隊數小時才能加油的情況，汽油價格也持續攀升。

俄羅斯政府表示，此次柴油出口禁令將持續至 7 月 31 日，涵蓋所有柴油生產商，但依據既有政府協議進行的出口將不受限制，例如對蒙古的供應仍可持續進行。

普丁在會中表示，烏克蘭企圖透過攻擊能源基礎設施削弱俄羅斯經濟，更希望在俄國社會製造焦慮情緒，但他強調，俄羅斯電力系統韌性極高，「是全球最具韌性的系統之一」，烏方目標無法達成。

烏克蘭則表示，持續打擊俄羅斯燃料設施的目的，是削弱俄軍持續發動戰爭的能力，同時迫使莫斯科重新回到和平談判桌。

市場人士指出，俄羅斯柴油出口禁令正值全球柴油供應最緊張的時刻。受中東局勢惡化影響，伊朗衝突已導致市場大量消耗庫存，以彌補中東供應受阻缺口，如今俄羅斯進一步限制出口，恐使全球柴油市場更加吃緊。

數據顯示，在俄羅斯宣布出口禁令後，歐洲柴油裂解價差一度升至每桶 60.17 美元，創下歷史新高，反映市場預期供應將進一步收縮。

Sparta Commodities 分析師 Abhishek Kumar 表示，俄羅斯柴油出口禁令幾乎是在最糟糕的時機實施。伊朗戰事已迫使市場大量消耗庫存，主要市場柴油庫存普遍偏低，如今俄羅斯停止出口，俄國及其主要買家未來將與歐洲爭奪其他供應國的柴油貨源，推升全球價格。

根據航運數據，土耳其與巴西是 6 月俄羅斯柴油最大買家，兩國合計吸收至少一半出口貨量；摩洛哥、埃及及塞內加爾也成為重要進口國。

事實上，俄羅斯柴油出口量近月已大幅萎縮。6 月海運柴油及柴油餾分油出口降至約 180 萬公噸，較 5 月大減 39%，較去年同期 335 萬公噸下降 46%。有歐洲能源交易員指出，俄羅斯實際上早已形同實施出口禁令，只是未正式宣布，6 月出口量已降至每日約 40 萬桶，7 月預計還將進一步下滑。