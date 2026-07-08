鉅亨網編譯許家華
俄羅斯政府周三 (8 日) 宣布，即日起禁止柴油出口至 7 月 31 日，以穩定國內燃料供應。
由於烏克蘭近期持續以無人機攻擊俄羅斯煉油廠及能源設施，導致汽、柴油供應吃緊，加油站排隊情況惡化，俄方除祭出柴油出口禁令外，也將於 7 月開始進口燃料，以緩解國內市場壓力。
俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 在總統普丁主持的政府會議上表示，目前燃料市場情勢仍相當複雜，「很明顯，目前加油站的情況已引起民眾擔憂」。他指出，政府已決定禁止柴油出口，以增加國內市場供應，並確認俄羅斯將於 7 月開始進口燃料，協助平衡市場需求。
近幾個月來，烏克蘭持續利用無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠、油庫及能源基礎設施，多座大型煉油廠因此被迫非計畫性停工，造成柴油與汽油供應下滑。俄羅斯多個地區已出現駕駛人需排隊數小時才能加油的情況，汽油價格也持續攀升。
俄羅斯政府表示，此次柴油出口禁令將持續至 7 月 31 日，涵蓋所有柴油生產商，但依據既有政府協議進行的出口將不受限制，例如對蒙古的供應仍可持續進行。
普丁在會中表示，烏克蘭企圖透過攻擊能源基礎設施削弱俄羅斯經濟，更希望在俄國社會製造焦慮情緒，但他強調，俄羅斯電力系統韌性極高，「是全球最具韌性的系統之一」，烏方目標無法達成。
烏克蘭則表示，持續打擊俄羅斯燃料設施的目的，是削弱俄軍持續發動戰爭的能力，同時迫使莫斯科重新回到和平談判桌。
市場人士指出，俄羅斯柴油出口禁令正值全球柴油供應最緊張的時刻。受中東局勢惡化影響，伊朗衝突已導致市場大量消耗庫存，以彌補中東供應受阻缺口，如今俄羅斯進一步限制出口，恐使全球柴油市場更加吃緊。
數據顯示，在俄羅斯宣布出口禁令後，歐洲柴油裂解價差一度升至每桶 60.17 美元，創下歷史新高，反映市場預期供應將進一步收縮。
Sparta Commodities 分析師 Abhishek Kumar 表示，俄羅斯柴油出口禁令幾乎是在最糟糕的時機實施。伊朗戰事已迫使市場大量消耗庫存，主要市場柴油庫存普遍偏低，如今俄羅斯停止出口，俄國及其主要買家未來將與歐洲爭奪其他供應國的柴油貨源，推升全球價格。
根據航運數據，土耳其與巴西是 6 月俄羅斯柴油最大買家，兩國合計吸收至少一半出口貨量；摩洛哥、埃及及塞內加爾也成為重要進口國。
事實上，俄羅斯柴油出口量近月已大幅萎縮。6 月海運柴油及柴油餾分油出口降至約 180 萬公噸，較 5 月大減 39%，較去年同期 335 萬公噸下降 46%。有歐洲能源交易員指出，俄羅斯實際上早已形同實施出口禁令，只是未正式宣布，6 月出口量已降至每日約 40 萬桶，7 月預計還將進一步下滑。
能源分析機構 Kpler 統計，7 月 1 日至 8 日期間，俄羅斯柴油及柴油餾分油海運出口平均僅 21.4 萬桶 / 日，遠低於 2025 年 7 月全月平均 79.3 萬桶 / 日，也大幅低於俄烏戰爭爆發前、2021 年 7 月的 84.2 萬桶 / 日，顯示烏克蘭持續攻擊能源設施已對俄羅斯燃料出口能力造成明顯衝擊。
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