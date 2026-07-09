通膨放緩！中國6月CPI年升1%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-09 10:10

中國國家統計局 9 日（周四）發布的數據顯示 ，6 月消費者物價指數（CPI）較一年前上升 1.0%，隨著伊朗緊張局勢緩和、大宗商品成本回落，CPI 的升幅不如預期。

中國 6 月 CPI 年升率放緩至 1%，升幅小於前一個月的 1.2%，也不如經濟學家原估的 1.1%。

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其中，城市攀升 1.0%，農村上升 0.8%；食品價格下降 1.6%，非食品價格上漲 1.5%；消費品價格上漲 1.1%，服務價格上漲 0.8%。

6 月 CPI 較前月下降 0.3%。其中，城市下降 0.4%，農村下降 0.3%；食品價格下降 0.4%，非食品價格下降 0.3%；消費品價格下降 0.6%，服務價格持平。

6 月生產者物價指數（PPI）較去年同期上升 4.1%，符合市場預估，但 PPI 較前月下降 0.3%，是 2025 年 7 月以來首度下滑。