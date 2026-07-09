鉅亨網新聞中心 2026-07-09 16:33

高盛近期搭建的季度居民資產負債追蹤模型顯示，截至 2026 年第一季，中國居民總資產在經歷連續六季下行後，穩定在 730 兆元 (人民幣，下同) 規模。這一數據背後，隱藏著一場中國家庭財富的史詩級結構重構。

在過去 20 餘年的經濟發展中，房地產始終是中國居民財富的「定海神針」，長期佔據家庭資產的半壁江山。然而，隨著房地產市場進入深度調整期，這套運作了數十年的財富邏輯正遭遇劇烈挑戰。

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地產造富時代的落幕與資產重塑

高盛的數據清楚勾勒出轉型的深刻印記：2021 年房地產高峰時期，房產佔據了居民資產約 67% 的份額；而到了 2026 年第一季，這一佔比大幅滑落至 52%。

與之相對應的是，現金存款、股票以及各類金融資產的佔比正在同步抬升。房價自高點的名目跌幅約 30%，持續形成的負財富效應，對居民消費信心與風險偏好產生了長期的壓制作用。

高盛指出，目前居民資產的成長引擎已徹底切換。房地產已由過去的「成長支柱」轉變為資產負債表上的「拖累項」。儘管房價跌幅趨緩，且一二線城市已現穩勢，但地產對大眾消費的衝擊依然明顯，因為超 90% 的家庭持有房產，而僅有約四分之一的成年人參與權益市場。

這一結構性的變化，代表著依靠單一房產增值實現財富躍遷的時代已經徹底終結。

去槓桿週期與深層的債務壓力

在資產配置轉型的同時，居民部門的去槓桿週期仍在延續。雖然居民債務佔 GDP 的指標於 2025 年第三季回落至 59%，與全球水平相比並不顯得特別突出，但若觀察核心指標——債務與可支配收入之比，則高達 140%，顯著高於全球主要開發經濟體。

這背後的根源在於中國居民可支配收入佔 GDP 的比重相對偏低，這意味著在同等債務規模下，國內家庭承受的現金流償債壓力更為沈重。

目前，抵押貸款餘額與短期消費貸款均呈現下行趨勢，居民主動提前還貸的動機強烈，購屋需求持續低迷。即便政策端頻頻釋放利多，試圖透過降低房貸利率與消費貼息來刺激信貸，但在就業環境偏弱與預期不明的背景下，這些舉措的邊際效果有限，去槓桿的漫長週期尚未畫上句點。

存款外溢與萬億儲蓄的遷徙之路

隨著 3 年期定存利率從過去的水平大幅降至目前的 1.25%，低利率存款的吸引力持續滑落。數據明確顯示，非銀金融機構的存款增量持續走高，這代表居民資金正從銀行體系分流，逐步進入理財、公募、私募、保險及股票市場。

值得注意的是，這一批資金中，不乏佈局 AI 算力、CoWoS 封裝、GB200 晶片以及國產替代等科技賽道的權益類產品。

高盛透過對標日本 90 年代地產泡沫破裂後的經驗指出，居民資產結構的切換並非一蹴而就的閃電行動，而是一個長達十年的漸進過程。