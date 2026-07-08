鉅亨網新聞中心 2026-07-08 14:20

馬斯克 (Elon Musk) 領導的航太龍頭 SpaceX 周二 (7 日) 正式加入那斯達克 100 指數，這距離其 6 月 12 日掛牌上市僅僅過了 15 個交易日，創下此指數歷史上最快納入的新股紀錄。然而，這項指標性的利多消息未能抵銷市場拋售壓力，SpaceX 當日股價走出反向行情，收盤大跌 6.83% 至 149.47 美元，跌破 150 美元的開盤價，創上市以來新低。

市場原本預期納入指數將引發追蹤指數的 ETF 與基金強制買入，估計帶來約 43 億美元的被動資金。但當日美股科技板塊集體走軟，那斯達克綜合指數大跌 1.16%，費城半導體指數更暴跌 4.65%。

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由於 SpaceX 的流通股份僅約 4.3%，籌碼高度集中，在 AI 算力與半導體賽道資金撤出的背景下，SpaceX 成為短線投機資金離場的首選，加劇了股價波動。

除了大盤因素，SpaceX 正面臨具體的經營挑戰。環保機構近期發起訴訟，要求關停支援大型 AI 算力的 Colossus 2 資料中心，理由是該設施的供電裝置未取得完整許可。此訴訟可能威脅到 SpaceX 與 AI 獨角獸 Anthropic 簽署的 450 億美元長期合約。

律師指出，一旦算力交付中斷，Anthropic 享有 90 天提前解約權，這將動搖華爾街對 SpaceX AI 業務的估值信心。

儘管短期股價受壓，多數華爾街投行仍給予看好。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 給予「增持」評級，目標價高達 300 美元，看好其將 AI 算力規模化的潛力。高盛也認為其在空間連接與 AI 領域具有多兆美元的機會。然而，CFRA 等機構則給出「賣出」評級，提醒投資者關注其獲利能力與高額資本支出的風險。

在業務推進方面，SpaceX 本周向 FCC 申請部署擁有 10 萬顆衛星的「第三代星鏈」星座，旨在建立全球 AI 通訊主幹網路，為自動駕駛及大型模型提供超低延遲連接。