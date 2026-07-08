鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 11:28

隨著 SpaceX(SPCX-US)首次公開發行 (IPO) 後的緘默期結束，多家券商剛獲得解禁，得以發布對 SpaceX 的研究報告，而他們大多抱持極其樂觀的看法。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 的 Edison Yu 在周二 (7 日 ) 的客戶報告中寫道：「在我們看來，SpaceX 代表人類文明雄心的巔峰，這種雄心時常透過鋼鐵與烈火來展現，扭轉歷史的弧線以使人類成為跨行星物種。」他對 SpaceX 的投資建議評等為「買進」，目標價為每股 255 美元。

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而由 Doug Anmuth 領導的摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師團隊指出，SpaceX「對人類的潛在影響」超越以往在任何公司身上所見到的規模。該行給 SpaceX「加碼」評等，目標價為每股 225 美元。

Raymond James 的 Brian Gesuale 則給了每股 800 美元的目標價，是是華爾街目前的最高價，以 SpaceX 周二收盤的每股 149.47 美元來看，這代表 SpaceX 將可漲至現行水準逾五倍高。

Gesuale 寫道：「正如鐵路、電網和網際網路重塑了先前的經濟時代一樣，我們相信 SpaceX 正在為下一代工業產能建立基礎平台。」

根據法規，銀行在參與首次公開募股 (IPO) 後，必須等待一段時間才能發布投資建議，而 SpaceX 的歷史性 IPO 共吸引將近 20 家金融機構參與，因此許多分析師必須等待一段時間才能發布投資建議。

根據 FactSet 彙整的預估數據，SpaceX 的平均目標價為每股 220 美元。

SpaceX 周二收盤重挫 6.8% 至每股 149.47 美元。當天也是該公司納入那斯達克 100 指數交易的首日，此舉將迫使追蹤該指數的被動基金將 SpaceX 納入投資組合中。

整體而言，華爾街給 SpaceX 的目標價範圍很廣，並非所有人都認為其有極端的上漲潛力。例如，Stifel 對該股的目標價為 190 美元，評等為買進。

也有人採取不同的做法，馬斯克的長期支持者、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的 Adam Jonas 以 300 美元的目標價展開對 SpaceX 的研究追蹤。他同時提出多空兩種情境，在下行情境中，SpaceX 股價可能跌至 75 美元，而在上行情境裡，則可望飆升至 600 美元。

Jonas 表示，這樣的預估平衡了 SpaceX 的「獨特能力」與其面臨的風險。

SpaceX 抱有宏大夢想，包括殖民火星、營運軌道資料中心，還有在月球上設置質量彈射器 (mass driver)，以便更輕鬆將衛星送入軌道。然而，要落實這些藍圖仍有賴於未經證實的技術，摩根大通的 Anmuth 因而指出，成功可能需要大量的資本支出，以及突破供應限制的能力。

幾位分析師預估，SpaceX 至少要到 2031 年才能實現自由現金流轉正。伯恩斯坦 (Bernstein) 則預測，該公司 2030 年的資本支出將達到 2450 億美元。

此外，SpaceX 的計畫高度依賴「星艦」(Starship) 巨型火箭的改良，而該火箭目前仍處於測試階段，下一次發射預定本月稍晚進行，這將是新版本的第二次測試。

分析師表示，「星艦」的任何延誤或挫折，都可能阻礙 SpaceX 各項業務的預期成長。Stifel 的 Jonathan Siegman 說：「SpaceX 的時程表總是會延後，這已經是眾所皆知的常識了。」

然而，花旗 (Citi) 的 John Godyn 在報告中指出，如果 SpaceX 能夠成功，「星艦」將使其能夠「涉足其他公司實際上無法觸及的兆美元等級市場」。他給 SpaceX 買進評等，目標價為 200 美元，他稱這是邁向長期 900 美元目標過程中的一個里程碑。

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儘管如此，市場上仍有對 SpaceX 持懷疑態度的分析師。根據 FactSet 的數據，至少有四家機構對該股給予「持有」評等，另有幾家給予相當於「賣出」的評等。