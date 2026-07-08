友訊藉資安優勢打入SpaceX供應鏈 9月起出貨2萬台專用網路交換機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-08 12:02

網通廠友訊 (2332-TW) 今 (8) 日宣布成功打入全球矚目的美國頂尖航太製造商 SpaceX 的關鍵供應鏈。友訊科技將為其劃時代的 Starlink 星鏈計畫低軌衛星網路服務，全面供應數據交換節點專用之網路交換機，預計自 2026 年 9 月起正式啟動出貨，預估一年出貨量將達 20,000 台。

友訊藉資安優勢打入SpaceX供應鏈 9月出貨2萬台專用網路交換機。(鉅亨網資料照)

友訊表示，將為 Starlink 星鏈計畫低軌衛星網路服務，全面供應數據交換節點專用之網路交換機。考量到航太級通訊對於資訊安全與地緣政治風險的極致要求，此專案所有產品皆堅持「台灣製造」，並完美符合採購法規中最高規格的 NDAA (國防授權法案，National Defense Authorization Act) 及 TAA (貿易協定法案，Trade Agreements Act) 規範。其中，NDAA 嚴禁採購特定中國廠牌通訊設備，而 TAA 規範產品須於美國或非受限國製造。

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除了在美國航太供應鏈取得輝煌戰果外，友訊科技在歐洲電信核心市場亦取得重大突破，成功攜手德國頂尖跨界寬頻與電信網路營運商。在此項具備高度指標意義的電信佈署專案中，友訊科技同樣發揮「台灣製造」的高效能品質，為這家近年強勢崛起的新興電信商提供專為市區高密度通訊環境設計的 4G FWA（固定無線接入）設備。

此設備主要搭配該的行動資費方案，專門提供給使用無 SIM 模組筆記型電腦的廣大商務與個人用戶，使其能隨時隨地享受行動上網服務；同時，該設備亦作為新申辦固網客戶在實體線路正式開通前的臨時替代上網方案，充分保障用戶網路體驗的連續性。本計畫預計將自 2026 年底展開出貨，總數量亦達 50,000 台，全面助力該客戶推動都會區大頻寬基礎網路的彈性佈建。