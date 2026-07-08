鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-08 09:17

美國聯邦通訊委員會（FCC）官網的信披文件顯示，全球民營航天龍頭 SpaceX(SPCX-US) 已在本周正式申請 FCC 批准發射一個由 10 萬顆衛星組成的第三代衛星星座。

SpaceX申請部署10萬顆衛星，建立AI時代空基通訊底座。（圖：Shutterstock）

第三代星座將由 10 萬顆衛星組成，部署在兩組薄層、緊密堆疊的運行軌道殼層中，標稱高度分別位於 323 至 327.5 公里之間，以及 473 至 477.5 公里之間。

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毫無疑問，當部署規模達到 10 萬顆衛星，這套系統就不再是連接偏遠地區和航班 Wi-Fi 的「衛星網路」，而是 AI 時代的全球通訊底座。

SpaceX 將第三代星座描述為「一個強大、有韌性、無處不在的通訊基礎設施」，具備「承載全球大部分網路流量的能力」，為全球政府用戶、企業、消費者，以及數十億台 AI 驅動設備提供極低延遲、多吉比特級別的上下行對稱吞吐能力。

SpaceX 也試圖在申請文件中保留更大的靈活性，申請的軌道傾角範圍非常寬，覆蓋 26 度至 96.9 度之間，後者接近太陽同步軌道。這樣 SpaceX 可根據覆蓋需求、極地區域、不同市場流量分布調整軌道設計。

除了已經獲得授權的 Ku、Ka、V 和 E 頻段基礎上，SpaceX 還申請拓展 92GHz 至 275GHz 間尚待開發的 W 頻段和 D 頻段頻率，原因是「為全球數十億人和 AI 驅動設備提供容量，需要大幅擴展回傳能力」。

FCC 此前曾批准 SpaceX 部署第一代和第二代「星鏈」衛星系統。第一代系統於 2018 年獲批，批准規模為 4,425 顆，主要使用 Ku/Ka 頻段提供固定衛星服務。

第二代系統最初於 2022 年底獲得部分批准。SpaceX 原本申請將第二代星座的規模擴大到近 3 萬顆，但 FCC 僅批准部署 7,500 顆。直到 2026 年初，FCC 才鬆口批准 SpaceX 部署第二批 7,500 顆衛星。