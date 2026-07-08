鉅亨網編輯林羿君 2026-07-08 10:25

三星電子將於 7 月 22 日舉行下一場 Galaxy Unpacked 發表會。身為折疊手機市場龍頭，預計三星屆時將推出新款 Galaxy Z Fold 8，該機型將採用更短、更寬的設計，外觀神似蘋果 (AAPL-US) 規劃中的折疊式 iPhone。

根據三星週二 (7 日) 發出的媒體邀請函，活動將在倫敦舉行，三星預計將發表一系列新裝置，包含三款折疊手機，以及智慧手錶與夾式無線耳機等穿戴式產品。

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市場預期，三星將推出 Galaxy Z Fold 7 的後繼機種，以及採貝殼式設計的 Galaxy Z Flip 7 後繼產品。此外，Galaxy Z Fold 8 系列還將新增一款採用較短、護照尺寸比例的新機型，作為第三種產品選擇。

三星選在 7 月底發布新品，意在爭奪市場聲量，並試圖削弱蘋果預計於今年稍晚推出首款折疊機的氣勢。該款備受矚目的裝置，將是約翰 · 特努斯（John Ternus）於 9 月接任蘋果執行長後，首批問世的重大新品。

儘管三星是折疊手機領域的先驅，但與傳統平板式智慧手機相比，折疊機的銷量與整體市佔率目前仍屬小眾。

另一方面，Google 週二 (7 日) 宣布將於 8 月 12 日在紐約舉行 Pixel 硬體發表會。不同於蘋果與三星在硬體設計上的大幅更迭，Google 預計發表的機型在外觀上將與前代相近，轉而主打全新的軟體功能以及 Android 系統的 AI 智慧代理能力。

Google 首代 Pixel Fold 採用的矮胖設計曾引發同業仿效，但據悉 Google 之後的折疊機型將回歸較高、較窄的設計風格。

三星週二公布，截至 6 月底止季度營業利益達 89.4 兆韓元（約 580 億美元），創下歷史新高，年增 19 倍，主要受惠於 AI 熱潮及相關基礎建設投資帶動。