鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-07 07:30

《Yahoo Finance》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周一 (6 日) 否認一則市場傳聞，該傳聞指出，公司下一代 Kyber AI 伺服器系統將延後一年、至 2028 年才推出。

研究機構 SemiAnalysis 日前在 X 平台發文表示，由於 Kyber AI 伺服器採用新的設計，導致製造過程面臨挑戰，因此面臨「重大延遲」。

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不過，輝達發言人否認了 SemiAnalysis 的報導，並強調，「我們的產品藍圖仍按計畫推進。」

此消息影響不大，輝達股價當日收漲 0.37%，至每股 195.55 美元。

Kyber 伺服器將採用全新設計，改以垂直排列伺服器機架，而非傳統的水平配置，使每台伺服器搭載的 GPU 數量可由目前的 72 顆提升至 144 顆，進一步提高 AI 運算能力。

輝達計劃於 2027 年下半年，搭配即將推出的 Vera Rubin Ultra 平台，一同推出 Kyber AI 伺服器。

輝達維持每年推出新一代處理器的產品節奏，預計於今年下半年率先推出 Vera Rubin 平台。

受惠於 AI 熱潮，輝達一直是最大贏家之一。由於公司早期便投入將 GPU 應用於資料中心，用於訓練及運作 AI 模型，因此成功建立領先地位。

過去 5 年，輝達股價累計飆升逾 840%，近 12 個月也上漲 22%。不過，近 6 個月漲幅僅約 5%，主要因投資人開始將目光轉向其他受惠 AI 基礎建設需求的企業，例如記憶體大廠美光 (Micron)(MU-US)。

儘管如此，輝達的營收仍持續快速成長。公司 2026 會計年度營收達 2,159 億美元，遠高於生成式 AI 浪潮剛興起時 2023 年度的 269 億美元。華爾街分析師預估，輝達 2027 會計年度營收將進一步攀升至 3,927 億美元。