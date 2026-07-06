鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-06 22:00

微軟 (MSFT-US) 周一 (6 日) 宣布新一波組織重整，在 AI 投資持續擴大的背景下，將裁減 4,800 名員工，占全球員工總數約 2.1%，其中遊戲業務 Xbox 成為此次改革重心，未來一年將裁撤 3,200 人，約占部門人力兩成，並同步分拆、出售旗下多家遊戲工作室，希望扭轉近年成長停滯的困境。

Xbox 執行長 Asha Sharma 在致員工信中坦言，目前 Xbox 營運狀況「並不健康」，獲利率僅為同類型業務的十分之一至三分之一，每投入 1 美元僅能回收 36 美分，顯示過去大規模投資未能帶來預期成效，因此必須全面重整業務，以更聚焦的方式投入大型遊戲開發，目標在 2027 年重返成長。

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此次裁員將分兩階段進行，其中 1,600 人立即離職，其餘 1,600 人則於 2027 會計年度前陸續完成。此外，微軟其他部門同步裁撤 4800 人，主要集中在商業銷售等業務。微軟人資長 Amy Coleman 表示，公司仍處於轉型初期，未來其他部門也可能進行類似調整。

重整 Xbox 版圖 五大工作室全面調整

除裁員外，微軟也將重整 Xbox 旗下遊戲工作室。Compulsion Games 與 Double Fine Productions 將重新獨立營運，回歸創辦團隊持有，微軟並提供過渡資金及完整智慧財產權，包含既有遊戲作品。

另一方面，Ninja Theory 與 Undead Labs 則將出售給新買家，但仍會持續與 Xbox 合作開發《地獄之刃：賽奴雅的獻祭》(Senua) 及《腐朽之都 3》(State of Decay 3) 等既有專案。

法國里昂的 Arkane Studios 則因當地勞動法規限制，目前僅展開策略選項評估，未來可能出售或獨立營運，相關程序預料將耗時較長。

上述五家工作室均是在前 Xbox 主管 Phil Spencer 任內收購，包括透過收購 ZeniMax Media 取得 Arkane。微軟原本希望藉由大舉併購遊戲工作室及 2023 年斥資 690 億美元收購動視暴雪 (Activision Blizzard)，推動 Xbox Game Pass 訂閱服務快速成長，但服務用戶增長近年已趨於停滯。

微軟強調，本次重整不會取消任何已對外公布的遊戲專案，但將重新配置資源，優先投入《Minecraft》等大型 IP，同時精簡平台部門管理層級，加快產品推出速度，並讓旗下 Bethesda 母公司 ZeniMax 未來聚焦《異塵餘生》(Fallout)、《上古卷軸》、《毀滅戰士》(DOOM)、《雷神之鎚》(Quake) 及《德軍總部》(Wolfenstein) 等核心系列。

AI 投資持續擴張 微軟加速資源重配置

近年微軟持續投入巨額資金建置 AI 資料中心，也使公司加快縮減其他業務成本。2025 年公司已歷經多輪裁員，累計影響約 1.5 萬名員工，而此次裁員後，近年總裁員規模再度擴大。

Amy Coleman 表示，AI 並非直接取代遭裁撤員工，而是正在改變工作模式，許多日常工作逐漸可由 AI 自動完成，因此員工必須持續學習新技能，適應新的工作方式，公司也將持續探索更多降低裁員需求的方法，包括先前推出的自願退休方案。