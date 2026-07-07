鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (7) 日小跌開出，但在買盤敲進下翻紅表態，最高達 46,955 點、上漲約 399 點，大型權值股普遍強勢，包括台積電、聯發科雙雙上漲表態，支撐大盤重返五日線，預計今日成交量約 9,700 億元，較昨日收斂。
權值股大多呈現上漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，邁向 2,500 元大關，聯發科 (2454-TW) 上漲近 3%，上演秒填息，重返五日線，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都在盤上游走，推升整體大盤走勢。
CPO 概念股今日重回市場焦點，指標股上詮 (3363-TW) 亮燈漲停，訊芯 - KY(6451-TW)、統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW)、汎銓 (6830-TW)、創威 (6530-TW) 漲幅皆超過半根，其他如聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 都有 4% 以上的漲幅，走勢相當凌厲。
PCB 今日依舊弱勢，欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 皆下挫半根跌停板，其中，欣興一舉摜破季線大關，華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW)、博智 (8155-TW) 跌幅都在 2% 以上。
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