台股今 (7) 日小跌開出，但在買盤敲進下翻紅表態，最高達 46,955 點、上漲約 399 點，大型權值股普遍強勢，包括台積電、聯發科雙雙上漲表態，支撐大盤重返五日線，預計今日成交量約 9,700 億元，較昨日收斂。