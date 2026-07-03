鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (3) 日在塑化、紡織及航運等傳產走揚帶動下，盤中翻紅，終場漲 36.46 點或 0.08%，收 46780.62 點，4 萬 6 及 5 日線失而復得，成交量 1.02 兆元。不過外資再度大砍 777.83 億元，並與投信聯手砍多檔記憶體，外資本周累計賣超 1409.72 億元。
觀察三大法人籌碼動向，外資賣超 777.83 億元，連 2 賣；自營商同站賣方，賣超 32.6 億元，同樣呈現連 2 賣；投信則持續力挺，買超 75.96 億元，連 9 買，三大法人今天合計賣超 734.46 億元。
外資今天偏愛金融股，買超台新新光金 4.7 萬張，凱基金 2.4 萬張，臺企銀 1.9 萬張，玉山金 1.4 萬張，也同步加碼聯電 3.5 萬張，中石化 3.4 萬張，長興 1.3 萬張，正新 1.3 萬張，中鋼 1.3 萬張，仁寶 1.2 萬張。
外資今天大舉砍出面板雙虎及記憶體族群，賣超群創 5.7 萬張，友達 2.2 萬張，力積電 1.5 萬張，旺宏 1.4 萬張，華邦電 1 萬張。另外，也賣超日月光 1.8 萬張，台塑 1.7 萬張，台玻 1.5 萬張，華航 1.3 萬張，台積電 1.2 萬張。
投信今天買超佳世達 5922 張，第一金 5576 張，長榮航 4735 張，兆豐金 4672 張，至上 4579 張，台灣大 4558 張，緯創 4536 張，神達 4257 張，聯強 3997 張，英業達 3872 張。
投信賣超同樣瞄準記憶體減碼，賣超華邦電 1.8 萬張，南亞科 3087 張，力積電 3026 張。此外，也減碼聯電 1.2 萬張，宏碁 9399 張，仁寶 8718 張，台新新光金 3892 張，群益證 3552 張，玉山金 3321 張，和碩 3319 張。
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