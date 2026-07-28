外資期貨淨空單重回8萬口 賣超875億元下狠手出脫ETF逾64萬張

台股今 (28) 日終場下挫 2,030 點，創下第三大跌點，收在 41,603 點，不僅摜破前低，也創下兩個月來新低，外資期現貨同步做空，不僅加空期貨 3556 口 ，淨空單來到 82,255 口，也在現貨市場重砍 875 億元，包括主動式 ETF、槓桿型 ETF、指數型 ETF、高股息 ETF 全遭調節，外資賣超排名前十檔就有八檔 ETF，合計賣超張數高達 64 萬張。