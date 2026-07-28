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外資期貨淨空單重回8萬口 賣超875億元下狠手出脫ETF逾64萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (28) 日終場下挫 2,030 點，創下第三大跌點，收在 41,603 點，不僅摜破前低，也創下兩個月來新低，外資期現貨同步做空，不僅加空期貨 3556 口 ，淨空單來到 82,255 口，也在現貨市場重砍 875 億元，包括主動式 ETF、槓桿型 ETF、指數型 ETF、高股息 ETF 全遭調節，外資賣超排名前十檔就有八檔 ETF，合計賣超張數高達 64 萬張。

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外資期貨淨空單重回8萬張口 賣超875億元下狠手出脫ETF逾64萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計賣超 1,169.39 億元，其中，外資轉賣 875.63 億元，投信買超 23.53 億元，已連 25 買，自營商賣超 317.3 億元，已連 3 賣；台指期方面，外資續增空單 3,556 口，已是連 3 增，未平倉空單口數提升至 82,255 口。


外資賣超清一色皆為 ETF，賣超前十名包括主動統一升級 50(00403A-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、元大高股息 (0056-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW)，張數為 3 萬張至 23 萬張不等，累計八檔合計賣超張數為 64 萬張。

外資買超則青睞面板族群，包括群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 以及彩晶 (6116-TW)，三檔全數入列買超前十名，三檔合計買超張數達約 9 萬張，也青睞航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW)，兩者共敲進 8.6 萬張。

投信與自營商操作雷同，兩者買超偏愛金控股，投信買超前十名就敲進八檔金控股，同時也加碼元大台灣 50 約 3,600 張，與外資對作，自營商買超前十名就有九檔金控股，凸顯兩者對金控股的偏愛。


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台股三大法人ETF指數型主動式ETF高股息外資TOP

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