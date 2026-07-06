〈台股開盤〉台積電衝2500元率封測、記憶體漲逾600點 奪回4萬7關卡

台股今 (6) 日在台積電領漲帶動下，早盤漲逾 600 點，盤中雖然上沖下洗，但力守 47000 點之上，今日估量為 1.07 兆元；盤面上以封測、記憶體、面板等族群表現強勢，被動元件、PCB 等則回檔修正。