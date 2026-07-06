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〈台股開盤〉台積電衝2500元率封測、記憶體漲逾600點 奪回4萬7關卡

鉅亨網記者彭昱文 台北

台股今 (6) 日在台積電領漲帶動下，早盤漲逾 600 點，盤中雖然上沖下洗，但力守 47000 點之上，今日估量為 1.07 兆元；盤面上以封測、記憶體、面板等族群表現強勢，被動元件、PCB 等則回檔修正。

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〈台股開盤〉台積電衝2500元率封測、記憶體漲逾600點 奪回4萬7關卡。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 今日以 2465 元開出，上漲 20 元或 0.82%，盤中最高來到 2500 元，帶動台股早盤攻勢，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 也同步上漲，台達電 (2308-TW) 則開高走低，盤中翻黑。


族群表現來看，封測族群表現強勢，日月光投控 (3711-TW) 漲近 4%，京元電子 (2449-TW) 一度逼近漲停，力成 (6239-TW) 也漲逾 6%；記憶體族群同樣走強，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 早盤均漲逾 8%；面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則雙雙漲逾半根停板。

不過，PCB 相關族群回檔修正，台光電 (2383-TW) 重挫跌逾 9% 逼近跌停，南電 (8046-TW) 也跌 8%、金像電 (2368-TW)、景碩 (3189-TW) 也跌逾半根停板；被動元件族群同樣回檔，國巨 (2327-TW) 跌逾 5%，再度失守千元，禾伸堂 (3026-TW) 跌逾 8%，華新科 (2492-TW) 也跌 3%。


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京元電子357+6.57%
力成346+2.37%
南亞科428.5+4.64%
華邦電187.5+1.63%
群創69.8+5.76%
聯發科4150-1.07%
台光電5475-9.95%
南電1070-9.70%
金像電1210-7.28%
景碩773-7.20%
國巨1005-3.83%
禾伸堂940-4.86%
鴻海242+0.62%
華新科539-4.26%

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