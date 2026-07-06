鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 12:51

全球 AI 浪潮持續狂飆，台灣 AI 相關供應鏈企業成為資金追逐的核心，不僅反映出市場對下半年科技產業展望的強烈信心，也顯現出半導體景氣在通膨疑慮與地緣政治波動中被持續樂觀看待。法人預估今年 2026 年台股整體 EPS 年增率達 56%，有實質接單能力的 AI 權值股後市看好，含 AI 供應鏈成份股的 ETF 也可望吃到 AI 紅利。

野村投信指出，台股本波強勁多頭由實質基本面驅動。美國四大雲端服務商（CSP）在 2026 年資本支出預估上看 7250 億美元。雖然因為先進封裝 CoWoS 與 T-Glass 等材料產能供不應求，導致部分伺服器訂單遞延至 2027 年，卻也因此拉長了台廠獲利動能。

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雖然第三季大盤可能受籌碼投機輪動及通膨政策變數干擾而加劇震盪，但根據野村投信預估，2026 年台股整體 EPS 預估年增率達 56% 的強勁支撐下，持續看好具實質接單能力的 AI 權值股。

野村台灣新科技 50（00935-TW）經理人林怡君表示，2026 上半年台股大漲 59%，若從指數漲幅與企業獲利年增幅對照來看，兩者成長大致相符，本波多頭行情至今都是由基本面驅動，並未出現明顯的估值過度擴張。對於希望參與 AI 浪潮，且不想過度重押單一個股的投資人而言，可以選擇像 00935 這類 ETF，其成分股涵蓋台股供應鏈，從上游晶片設計、製造到終端應用，多為 AI 浪潮重點受惠族群。