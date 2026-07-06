Trendforce：DRAM、NAND合約價Q3將分別季增13-18%及10-15%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 09:30

集邦科技 (TrendForce) 發布最新報告指出，今年第三季傳統 DRAM 合約價料將季增 13% 至 18%，NAND Flash 合約價則季增 10% 至 15%，因 AI 推理系統與超大規模資料中心需求強勁持續吸走產能，記憶體商將更多晶圓產能轉向利潤率較高的伺服器用 DRAM 及 HBM，導致消費級 DRAM 與 NAND 可分配產能縮減，即使 PC 與智慧手機終端需求偏弱，供給受限仍使價格易漲難跌。

(圖:shutterstock)

根據該研調機構說明，伺服器 DRAM 本季預計續供不應求，但因部分採購已被長約覆蓋，漲幅較前幾季收斂，NAND 亦受消費端價格承受力觸頂影響，漲幅縮小，此一漲價趨勢正向下游傳導。

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多位中國 PC 經銷商向《澎湃新聞》表示，記憶體與 SSD 現價已處極端高位，「但未來還要漲，至少一年內看不到盡頭」，還有遊戲筆電經銷商稱主流機種原價約萬元人民幣，現已漲至 1.5 萬至 1.6 萬元，入門組裝機五天內同樣規格漲 300 元、SSD 硬碟「早午晚不同價」，企業客戶暫停採購觀望。

經銷商更直言，除非 AI 泡沫破裂，否則難降價。

另據野村證券最新報告，全球記憶體行業核心矛盾仍是「供應嚴重短缺」，AI 驅動結構性需求增長尚未見頂，市場近期對韓廠擴產計畫及 Meta 出租閒置算力引發過度解讀，因半導體投資轉實際產能需 5 至 10 年，HBM 擠壓效應下通用記憶體供給缺口持續。

該券商還說，Meta 出租算力類似於亞馬遜當年將閒置機房變現為 AWS，「絕非 AI 硬體需求見頂訊號」，反倒可透過降低 Token 使用成本刺激更多 AI 應用需求，長期穩固記憶體與算力底層需求。