鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據美國銀行引述 EPFR Global 的最新數據顯示，投資者正以今年 3 月以來最快的速度撤離美國股市，顯示出過去一年熱烈的人工智慧 (AI) 交易潮正顯著降溫。
由 Michael Hartnett 領導的團隊指出，截至 6 月 24 日當周，美國股票基金共流出 85 億美元。其中，科技基金引領資金外流態勢，錄得 93 億美元的創紀錄流出，這與前一周吸引 192 億美元流入的強勁勢頭形成鮮明對比。而在截至 7 月 1 日的隨後一周，美股基金的贖回規模更進一步擴大至 172 億美元。
投資人轉而關注一些國際股票，其中日本股市迎來 7 周以來最大的資金流入，達到 19 億美元。
今年年初美國股市資金流入強勁，但市場情緒正在轉變。上周，美國股票基金出現了 3 個月以來的首次贖回。市場對 AI 高估值的懷疑情緒正持續衝擊科技股。費城半導體指數在近期兩天內暴跌 11%。
摩根大通 (JPMorgan) 策略師本周早前警告，美國半導體股相對於 AI 超大型雲端服務商 (Hyperscalers) 的極端表現，已造成「不可持續的估值差距」。儘管如美光科技 (MU-US) 等公司給出強勁的銷售預期，但標普 500 指數已從本月早些時候的歷史高位回落，反映出投資者對大型科技股 (如蘋果公司) 的信心有所動搖。
隨著避險情緒升溫，投資者正將資金轉向固定收益資產。固定收益基金近期吸納了 166 億美元資金，其中投資級債券流入 172 億美元，高收益債券基金也錄得一年多來最大規模的 34 億美元流入。
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