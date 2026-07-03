鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 22:00

據美國銀行引述 EPFR Global 的最新數據顯示，投資者正以今年 3 月以來最快的速度撤離美國股市，顯示出過去一年熱烈的人工智慧 (AI) 交易潮正顯著降溫。

由 Michael Hartnett 領導的團隊指出，截至 6 月 24 日當周，美國股票基金共流出 85 億美元。其中，科技基金引領資金外流態勢，錄得 93 億美元的創紀錄流出，這與前一周吸引 192 億美元流入的強勁勢頭形成鮮明對比。而在截至 7 月 1 日的隨後一周，美股基金的贖回規模更進一步擴大至 172 億美元。

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投資人轉而關注一些國際股票，其中日本股市迎來 7 周以來最大的資金流入，達到 19 億美元。

今年年初美國股市資金流入強勁，但市場情緒正在轉變。上周，美國股票基金出現了 3 個月以來的首次贖回。市場對 AI 高估值的懷疑情緒正持續衝擊科技股。費城半導體指數在近期兩天內暴跌 11%。