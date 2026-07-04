Google豪砸800億美元布局AI、波克夏百億加碼！一場改寫科技史的豪賭?

鉅亨網新聞中心 2026-07-04 15:10

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 近月宣布，計畫透過股權融資籌集 800 億美元，用於大規模擴張人工智慧（AI）基礎建設，創下該公司史上最大規模融資紀錄，旋即震動全球資本市場。與此同時「股神」巴菲特的波克夏 (BRK.A-US) 決定出手更是令人意外。

Google豪砸800億美元布局AI、波克夏百億加碼。(圖：Shutterstock)

此次 800 億美元的融資架構分為三大部分：

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首先是 300 億美元的承銷公開發行，其中 150 億美元為可轉換優先股存託股份，另 150 億美元為 A 類與 C 類普通股；

其次是 400 億美元的「隨行就市」（ATM）發售計畫，預計自今年第三季起逐步向市場釋股；

最後則是由波克夏獨家認購的 100 億美元定向私募，分別以每股 351.81 美元認購 A 類股 50 億美元、每股 348.20 美元認購 C 類股 50 億美元，兩者認購價格均低於前一交易日收盤價。

Alphabet 在聲明中坦言，企業對 AI 解決方案的需求及消費者使用量，已超出公司現有供應能力。分析人士指出，這顯示此次融資並非未雨綢繆，而是市場需求已將其逼至臨界點。

根據 Alphabet 今年 4 月上調後的資本支出指引，2026 年全年支出規模將達 1,800 億至 1,900 億美元，2027 年更將進一步大幅增加。

過去一年，Google 已透過六種幣別及市場發行逾 850 億美元債務，總負債突破 1,000 億美元，但管理層仍認為資金不足以支應龐大需求。

值得關注的是，Google 此番選擇股權融資而非繼續舉債，被分析人士解讀為傳遞出微妙訊號。

股權融資雖稀釋股東權益，但取得的是無需還本付息的永久性資本，對於需要多年才能回收的基礎建設投資而言，成本結構遠比舉債更為有利，也間接印證管理層視此為一場可能延續十年以上的長期戰略布局。

波克夏破例出手，市場側目

若說 Google 的鉅額融資尚在市場預期之內，波克夏的百億美元入局則令各界大感意外。

這家以極度保守著稱的投資公司，長期偏好商業模式簡單、現金流可預測的傳統企業，對科技股的劇烈波動與難以估值的特性素來敬而遠之。即便是重倉蘋果，前任掌門人巴菲特也一再將其定性為「消費品公司」而非科技股。

然而，甫自巴菲特手中接棒的新任執行長阿貝爾（Greg Abel）此番展現了截然不同的魄力。此次 100 億美元的認購，將使波克夏持有的 Google A 類股暴增 400%、C 類股增加 26%，合計在 Google 的總投資額將超過 260 億美元，佔其股票投資組合約 9.5%，使 Google 躋身波克夏最大重倉股之列。

Glenview 信託首席投資長 Bill Stone 表示，這筆額外投資表明，阿貝爾相信即便在增發股票的情況下，Alphabet 仍能為其 AI 資本支出賺取合理回報。

市場分析人士則指出，波克夏的參與不僅帶來資金，更是一種信用加持。猶如 2008 年金融海嘯期間，波克夏向高盛注資 50 億美元所傳遞的市場信心，如今歷史在 AI 領域似有重演之勢。

四大科技巨頭今年合計砸 7,250 億美元

分析人士認為，Google 的 800 億融資，不過是這場席捲全球科技業 AI 軍備競賽的最新縮影。

根據各大科技公司最新財報指引，2026 年四大超大規模雲端服務商，包括亞馬遜、微軟、Google、Meta 的資本支出總和將高達約 7,250 億美元，較 2025 年的 4,100 億美元暴增 77%。

摩根士丹利更預估，五大科技巨頭 2027 年的資本支出可能突破 1.1 兆美元；高盛則預測，從 2025 年至 2030 年，僅這四家公司的資本支出總額便將達到 5.3 兆美元。

支撐這場大規模投資的，是實在的需求數據。Google 雲端今年首季營收約達 200 億美元，年增 63%，營業利潤率從去年同期的 17.1% 飆升至 33%；合約待履約金額更超過 4,600 億美元，為未來投資提供充裕的能見度。

微軟 AI 業務年化營收運行率亦已超過 370 億美元，年增達 123%。

這些跡象共同反映出 AI 產業目前的發展邏輯：需求持續飆升、產能供不應求、企業加速擴產，進而展開新一輪市占率競爭。在這樣的競賽中，一旦投資腳步放緩，就可能失去先機，甚至被市場淘汰。

正如業界分析人士所言，相較於投入過多資本，科技巨頭更擔心的是在 AI 算力競賽中落後對手。

錢往哪裡投？盛宴還是泡沫？

這筆 800 億美元資本支出，約 75% 將投入 AI 基礎設施，包括 AI 晶片、伺服器、資料中心及網路設備，另有 15% 用於傳統雲端業務、10% 投入土地等其他項目。

其中，Google 將重點布局資料中心擴建、自研 TPU 晶片，以及 Gemini 等 AI 模型訓練與推理能力。

分析認為，這波 AI 基礎設施投資熱潮，也將持續帶動輝達、台積電、SK 海力士、三星及美光等 AI 供應鏈受惠。

儘管 AI 基礎設施投資前景看好，市場仍關注四大風險。

首先，目前 AI 業務營收仍難以完全支撐龐大資本支出，投資報酬率（ROI）仍存在不確定性；其次，持續透過增發股票籌資，可能稀釋股東權益，也引發外界質疑 AI 投資需求是否已超過企業自身現金流能力。

此外，隨著 Anthropic、OpenAI 等競爭對手加速募資，AI 競賽將更加激烈；而先進製程晶片與 HBM 供應高度集中，加上地緣政治及監管風險，也可能衝擊全球 AI 供應鏈。