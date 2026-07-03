鉅亨網編譯余曉惠
面對人工智慧 (AI) 投資熱潮，市場如今最擔心的問題是：投入的鉅額資本，最終究竟能否獲得回報？管理規模近 45 億美元的藍鯨成長基金 (Blue Whale Growth Fund) 基金經理兼 Stephen Yiu 表示，與其猜測哪些公司最終能靠 AI 賺錢，不如採取更簡單的策略：「跟著資本支出走」。
Yiu 說：「錢流向哪裡？這才是投資人真正該問的問題。然後，把資金配置到那些將直接受惠於 AI 投資的公司。」
他指出，AI 基建投資人目前的策略都是「先花錢，希望未來 AI 成功後再把錢賺回來」，但這並沒有任何保證。「對 AI 投資人而言，他們現在先投入大量資本，希望未來如果 AI 成功，能把錢賺回來，但這並不是一定會發生。」
這位倫敦基金操盤手目前將投資重心放在全球半導體供應鏈，尤其是直接承接 AI 資本支出的企業。
Blue Whale 目前前十大持股包括：應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US)、BE Semiconductor Industries、SK 海力士、科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)、Lumentum(LITE-US)、輝達 (NVDA-US)、Sandisk(SNDK-US)。
Yiu 表示，自 2017 年成立以來，Blue Whale 基金扣除費用後的年化報酬率約 19%，優於 MSCI 全世界指數同期約 12.4% 的報酬。
Yiu 指出，藍鯨基金成立初期的持股幾乎涵蓋整個軟體業，包括：Salesforce(CRM-US)、Adobe(ADBE-US)、微軟 (MSFT-US)。雖然這項策略一度奏效，但到 2024 年之後決定清空軟體股，才得以成功避開後續因 AI 顛覆浪潮引發的修正。
他回憶：「當時我一直高喊 AI 將顛覆軟體產業，但當時很少投資人真正理解。」
提前布局輝達、SK 海力士
藍鯨也提早布局 AI 受惠股，該基金於 2021 年買進輝達，即使 2022 年股價劇烈震盪，仍一路抱牢。
2025 年初買進 SK 海力士的時機同樣精準，該公司股價一年來已大漲 685%。
此外，藍鯨基金也於 2024 年布局 AI 資料中心用液冷系統領域的 Vertiv(VRT-US) 和晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US)，並於去年底再加碼 Lumentum，押注 AI 資料中心光通訊需求。
雖然輝達今年股價僅上漲約 5%，人氣明顯降溫，Yiu 認為，主要原因是市場對輝達及博通抱持過高期待，希望兩家公司持續複製過去兩、三年的爆發性報酬。
但他說：「你不能期待輝達兩年內就變成一家市值 10 兆美元的公司。它或許終究會達到 10 兆美元，但需要時間。」
他表示，目前輝達預估本益比約 22 倍，加上帳上仍握有大量淨現金，主要客戶也都相當穩健，「從獲利成長軌跡來看，完全沒有停止的跡象，但輝達估值反而愈來愈便宜。」
相較之下，蘋果 (AAPL-US) 本益比已超過 30 倍，但營收幾乎沒有成長。
Yiu 認為：「AI 革命仍處於非常早期階段，因此 GPU 需求還有很長一段成長路要走。」
在大型雲端服務商 (hyperscaler) 方面，該基金目前僅持有 Alphabet(GOOGL-US)。
Yiu 表示，今年買進 Alphabet，是因為看好 Gemini 大型語言模型，認為公司正朝向正確方向發展，有機會成為 AI 時代的長期贏家。
至於 SpaceX(SPCX-US)，該基金則選擇放棄。Yiu 認為，SpaceX 估值包含太多「馬斯克光環溢價」，且未來三年、甚至更長時間恐怕仍持續虧損。
他也認為，OpenAI 及 Anthropic 未來若上市，估值可能都會過於昂貴。
Yiu 表示，相較於其他 AI 基礎建設，他最看好記憶體產業的長期需求。
他說：「我們認為，AI 將帶來資料與內容的大爆發。」AI 生成內容、個人化資料以及廣告都將持續增加，因此需要更多儲存空間。
Yiu 指出，蘋果近期調漲部分產品售價，就是記憶體價格持續攀升的重要證據，「如果投資人相信 AI 會持續發展，那麼記憶體價格勢必還會繼續上漲。」
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