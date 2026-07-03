鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-03 13:10

面對人工智慧 (AI) 投資熱潮，市場如今最擔心的問題是：投入的鉅額資本，最終究竟能否獲得回報？管理規模近 45 億美元的藍鯨成長基金 (Blue Whale Growth Fund) 基金經理兼 Stephen Yiu 表示，與其猜測哪些公司最終能靠 AI 賺錢，不如採取更簡單的策略：「跟著資本支出走」。

Yiu 說：「錢流向哪裡？這才是投資人真正該問的問題。然後，把資金配置到那些將直接受惠於 AI 投資的公司。」

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他指出，AI 基建投資人目前的策略都是「先花錢，希望未來 AI 成功後再把錢賺回來」，但這並沒有任何保證。「對 AI 投資人而言，他們現在先投入大量資本，希望未來如果 AI 成功，能把錢賺回來，但這並不是一定會發生。」

重押 AI 供應鏈設備商

這位倫敦基金操盤手目前將投資重心放在全球半導體供應鏈，尤其是直接承接 AI 資本支出的企業。

Yiu 表示，自 2017 年成立以來，Blue Whale 基金扣除費用後的年化報酬率約 19%，優於 MSCI 全世界指數同期約 12.4% 的報酬。

提前撤出軟體股 避開 AI 衝擊

他回憶：「當時我一直高喊 AI 將顛覆軟體產業，但當時很少投資人真正理解。」

提前布局輝達、SK 海力士

藍鯨也提早布局 AI 受惠股，該基金於 2021 年買進輝達，即使 2022 年股價劇烈震盪，仍一路抱牢。

2025 年初買進 SK 海力士的時機同樣精準，該公司股價一年來已大漲 685%。

此外，藍鯨基金也於 2024 年布局 AI 資料中心用液冷系統領域的 Vertiv(VRT-US) 和晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US)，並於去年底再加碼 Lumentum，押注 AI 資料中心光通訊需求。

輝達仍便宜

雖然輝達今年股價僅上漲約 5%，人氣明顯降溫，Yiu 認為，主要原因是市場對輝達及博通抱持過高期待，希望兩家公司持續複製過去兩、三年的爆發性報酬。

但他說：「你不能期待輝達兩年內就變成一家市值 10 兆美元的公司。它或許終究會達到 10 兆美元，但需要時間。」

他表示，目前輝達預估本益比約 22 倍，加上帳上仍握有大量淨現金，主要客戶也都相當穩健，「從獲利成長軌跡來看，完全沒有停止的跡象，但輝達估值反而愈來愈便宜。」

相較之下，蘋果 (AAPL-US) 本益比已超過 30 倍，但營收幾乎沒有成長。

Yiu 認為：「AI 革命仍處於非常早期階段，因此 GPU 需求還有很長一段成長路要走。」

僅布局 Alphabet 未買其他大型雲端業者

Yiu 表示，今年買進 Alphabet，是因為看好 Gemini 大型語言模型，認為公司正朝向正確方向發展，有機會成為 AI 時代的長期贏家。

他也認為，OpenAI 及 Anthropic 未來若上市，估值可能都會過於昂貴。

記憶體需求將是 AI 最持久的受惠族群

Yiu 表示，相較於其他 AI 基礎建設，他最看好記憶體產業的長期需求。

他說：「我們認為，AI 將帶來資料與內容的大爆發。」AI 生成內容、個人化資料以及廣告都將持續增加，因此需要更多儲存空間。