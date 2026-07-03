鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 15:20

據《路透》報導，Meta (META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在周四 (2 日) 的內部員工會議 (town hall) 中坦承，公司在人工智慧 (AI) 領域的重組與發展遭遇挑戰。他指出，被稱為「AI 代理」(AI agents) 的自動化系統進展速度未如預期，過去 4 個月的發展軌跡並未加速，導致公司先前的戰略佈局尚未開花結果。

路透：祖克柏坦承Meta在AI代理轉型進展不如預期(圖:shutterstock)

祖克柏在會議中表示，這場涉及大規模裁員的組織重整過程「不夠迅速」，高層在變動時機的估算上出現了失誤。

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Meta 於今年 5 月裁減了約 10% 的全球員工，並將約 7,000 名員工轉調至 AI 重點團隊，這些舉動引發了員工的反彈與對士氣的疑慮。儘管高層在年初曾對 Anthropic 的 Claude Code 等工具有所期待，但目前的進展仍讓公司必須重新評估重組成效。

即便面臨發展瓶頸，Meta 在 AI 基礎設施上的野心並未縮減。Meta 預計今年將投入高達 1,450 億美元於 AI 基礎設施建設，在科技巨頭超過 7,000 億美元的總支出中占據顯著比例。祖克柏預計，這些龐大的投資將在未來 3 到 6 個月內開始產生更顯著的效益。

針對內部爭議，技術長波斯沃斯 (Andrew Bosworth) 在會中回應了「滑鼠追蹤軟體」的數據安全事件。他表示，審查顯示員工數據並未被納入 AI 訓練，該程式目前已暫停。若未來重新啟用，將採取「自願加入」(opt-in) 模式，以尊重員工隱私。