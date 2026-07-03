鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-03 09:35

外媒最新報導指出，Meta 正籌劃推出代號「Meta Compute」的雲端基礎設施業務，擬向外部客戶出售 AI 算力存取權限及模型託管服務，對此專家指出，此舉可將閒置算力從「純成本包袱」轉化為創收資產，有望以每年每 GW 100 億至 150 億美元的價格變現過剩算力，化解市場對 Meta 今年高達 1250 億至 1450 億美元資本開支回報率的疑慮，

美銀分析師 Justin Post 與 Nitin BansalMeta 出具最新研報指出，Meta 雲端業務擬雙軌並行：一是提供 AI 模型託管服務，如自家 Muse Spark 系列)，按訪問量收費，模式類似 AWS Bedrock；二是直接出租裸 GPU 算力，定位接近 CoreWeave 等新興算力租賃商。因此，美銀維持 Meta「買進」評等，目標價 835 美元。

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事實上，Meta 執行長祖克柏在 5 月股東大會上曾暗示，若算力建置出現過剩，「絕對在考慮範圍內」，且外部企業願以高於採購成本的價格求購。

美銀提醒，Meta 自研晶片進度落後亞馬遜、微軟、谷歌等超大型雲端業者，本身仍需向 Crusoe 等第三方外購共 1.6GW 算力，轉售算力的邏輯與雲端市場競爭力仍有爭議。

分析師認為，Meta 雲業務能否獲市場認可，關鍵取決於大語言模型 (LLM) 能力的發展，模型越強，外部對 Meta 算力的需求越旺，商業邏輯才更紮實。

此外，美銀提及 OpenAI 近期透過系統級優化讓特定模型推理成本降低約一半，若此類技術行業化推廣，可在不增硬體投入下擴大有效產出，改善 AI 業務單位經濟模型，整體對大型網路公司偏正面。