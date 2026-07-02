鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 13:40

《大賣空》貝瑞瞄準AI基建！首度放空開拓重工 點名南韓擴產是轉折 (圖:Shutterstock)

根據貝瑞周二 (6/30) 在 Substack 的發文，他以每股 1060.98 美元建立開拓重工空頭部位，同時新增放空輝達 (NVDA-US)、應用材料 (AMAT-US)、iShares Semiconductor ETF(SOXX) 及特斯拉 (TSLA-US) 等部位，押注 AI 概念股這波漲勢已過頭。

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他寫道：「開拓重工吸引了我的注意。我從未放空過開拓重工，它過去一直是我偏好多頭布局的標的。」

受 AI 資料中心建設需求帶動，開拓重工今年上半年股價大漲 86%，躋身標普 500 指數表現最佳個股之一，過去一年股價更累計大漲逾 150%。市場看好資料中心大量興建所需的工程設備與發電設備需求，使這家傳統重工業個股被視為 AI 基礎建設概念股。

不過，貝瑞認為開拓重工估值已升至極端水準，該公司的股價營收比 (Price-to-Sales Ratio) 已攀升至至少 30 年來最高，同時股價也創下歷史新高。

開拓重工周二股價創下每股超過 1070 美元的歷史新高，周三則重挫 6.9%，以每股 991.41 美元作收。

除了開拓重工外，貝瑞周二也同步放空輝達、應用材料、SOXX 及特斯拉。除了特斯拉外，其餘標的周三全面走跌，其中應材重挫逾 11%，SOXX 跌逾 6%，輝達一度下跌 3.3%，尾盤收斂跌幅。

貝瑞重申，他對半導體族群估值依舊高度憂心。他引用的技術指標顯示，費城半導體指數目前較 200 日移動平均線高出約 65%，上回達到此水準發生在 2000 年網路泡沫期間。

美股周二在晶片股領軍下大漲，但周三卻被晶片股拖累走低。