老王賣瓜？Meta AI主管：新AI模型「西瓜」已追上GPT-5.5

鉅亨網編譯許家華 2026-07-03 10:10

《Business Insider》報導，Meta Platforms(META-US)人工智慧 (AI) 部門主管 Alexandr Wang 近日在一場內部員工大會表示，公司即將推出的新一代大型語言模型「Watermelon」，已追上 OpenAI 旗艦模型 GPT-5.5 的水準，顯示 Meta 在 AI 競賽中的技術差距正快速縮小。

（圖：REUTERS/TPG）

報導引述兩名知情人士指出，Wang 於內部說明會中表示，代號為「Watermelon」的新模型在整體能力上已與 OpenAI 的 GPT-5.5 相當。不過，他並未透露是依據哪些測試基準 (Benchmark) 或評估指標得出這項結論，目前外界也無法獨立驗證相關說法。

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Meta 近年持續大舉投資 AI，儘管已投入數百億美元建設資料中心、採購 AI 晶片，並積極延攬業界人才，但旗下模型整體表現仍普遍被認為落後於 OpenAI 及 Anthropic 等主要競爭對手。

今年 4 月，Meta 推出新一代 AI 模型 Muse Spark，在部分公開測試中獲得不錯成績，但整體表現仍未全面超越 OpenAI 及 Anthropic 旗下最新模型，因此市場普遍認為 Meta 仍處於追趕階段。

為加速 AI 發展，Meta 執行長 Mark Zuckerberg 近一年來親自督導 AI 戰略與產品開發，並持續擴大 AI 人才招募。Alexandr Wang 於去年加入 Meta 後，負責領導公司 AI 業務，肩負縮小與競爭對手差距的重要任務。

市場分析指出，Meta 近兩年持續提高 AI 資本支出，包括興建大型 AI 資料中心、採購大量輝達 (NVDA-US)AI GPU，以及開發自有大型語言模型，希望強化生成式 AI、智慧助理及廣告推薦等核心業務。公司日前也將 2026 年全年資本支出預估上調至逾 1,000 億美元，其中大部分資金將投入 AI 基礎建設及算力擴充。

除了模型研發外，Meta 近期也持續強化 AI 人才布局。今年以來，公司積極延攬來自 OpenAI、Anthropic、Google(GOOGL-US) 及其他 AI 新創的人才，並成立專責團隊推動「超級智慧」(Superintelligence) 計畫，希望打造具備更高推理能力的新一代 AI 系統。