〈美股盤後〉特斯拉跌逾7% 晶片股拖累那指收黑 道瓊飆近600點再創新高

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-03 05:33

美國股市周四 (2 日) 走勢分歧，受科技股走弱影響，那斯達克指數收跌。不過，美國就業數據低於市場預期，緩解投資人對聯準會 (Fed) 近期升息的擔憂，激勵道瓊工業指數大漲近 600 點，並再創歷史收盤新高。

美國股市周四走勢分歧，受科技股走弱影響，那指收跌(圖：Reuters/TPG)

道瓊指數連續第四周收高，創下 2024 年 10 月以來最長連漲紀錄。適逢美國國慶日假期，美股周五休市。

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VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 下跌 4.5%，由 Teradyne(TER-US) 重挫 13.6%、科磊 (KLAC-US) 下跌 11.5% 領跌。輝達 (NVDA-US) 回落 1.4%，美光 (MU-US) 則下跌 5.5%。

特斯拉 (TSLA-US) 跌逾 7%，儘管公司公布的第二季交車量優於預期，但市場在交車報告公布前已提前推升股價。

經濟數據方面，美國 6 月非農就業人口新增 5.7 萬人，遠低於市場預估的 11 萬人。失業率則為 4.2%，市場預估為 4.3%。

在此之前，美國就業市場已連續數月表現強勁。根據 CME FedWatch 工具，就業報告公布後，市場對升息的預期有所降溫。市場預估聯準會 9 月升息的機率已由 64.1% 降至 55%。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 指出，這份就業報告「並不代表市場對通膨的恐懼已經消失，只是讓聯準會短期內沒有那麼大的升息壓力。」

投資人近期一直擔憂中東戰事推升油價，進一步加劇通膨壓力。不過，周四在卡達表示，美國與伊朗就終結戰爭的談判取得進展後，油價隨之回落，進一步舒緩市場對通膨的擔憂。

美股周四 (2 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 594.83 點，或 1.14%，收 52,900.07 點。

那斯達克指數下跌 207.36 點，或 0.8%，收 25,832.67 點。

S&P 500 指數上漲 0.01 點，或 0.00014%，收 7,483.24 點。

費城半導體指數下跌 727.06 點，或 5.44%，收 12,626.22 點。

NYSE FANG + 指數下跌 10.30 點，或 0.06%，收 17,100.64 點。

科技類股為標普 500 指數中表現最弱族群之一 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 4.9%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.84%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.36%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.4%。

台股 ADR 多收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.045%。

企業新聞

特斯拉周四公布第二季交車量數據，該季在全球範圍內共交付了 480,126 輛汽車，遠高於《彭博》預估的 396,466 輛。與去年同期相比，交車量大幅增長了 25%。利多消息下，儘管盤前一度跳漲 3%，終場仍以跌逾 7% 作收。

Anthropic 據報正跨足自研晶片布局，知情人士透露，Anthropic 正與三星電子洽談合作，擬由三星擔任其客製化 AI 晶片的製造夥伴，藉此強化算力布局，降低對單一晶片供應商的依賴。目前相關計畫仍處於早期階段，尚未敲定晶片的最終設計。

歐盟最高法院周四做出最終裁決，正式駁回 Google 及其母公司 Alphabet 的上訴，維持對其在 Android 行動作業系統中濫用市場主導地位的 41 億歐元 (約 46.7 億美元) 罰款。

經濟數據

美國 6 月非農新增就業報 5.7 萬人，預期 11.4 萬人，前值 12.9 萬人

美國 6 月失業率報 4.2%，預期 4.3%

美國 5 月工廠訂單月增率預期 - 1.7%，前值 4.8%

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 21.9 萬

美國上周續領失業金人數報 181.4 萬，預期 181 萬

華爾街分析

Granite Wealth Management 總經理 Bruce Zaro 表示，今年以來晶片股漲幅驚人，目前市場很可能正出現獲利了結賣壓。「這波回檔幾乎可以直接歸因於晶片股的整理。」

Savvy Wealth 投資長 Anshul Sharma 指出，「這可能代表資金正從過去幾個月表現火熱的產業輪動至其他族群，但我也認為，市場正重新評估整體 AI 題材。如果企業愈來愈重視運算成本，那麼這可能會成為下一個關注焦點。」

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Bradford Smith 表示，「隨著市場逐漸了解聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 的政策反應模式，這份就業數據確實減輕了短期升息的壓力。」

Smith 進一步談到，「話雖如此，華許在首次記者會上曾指出，就業數據通常要等到第三次修正後才真正具參考意義，但到了那時，數據也已成『歷史回音』。隨著油價帶動的通膨壓力降溫，加上就業市場略顯疲弱，聯準會至少在下次會議上很可能維持利率不變。」