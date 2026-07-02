鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-02 23:00

美國汽車大廠 福特 (F-US) 周四 (2 日) 公布第二季美國新車銷售表現，受 F 系列皮卡供應受限及純電動車需求大幅下滑影響，第二季銷量年減 10.3% 至 54.92 萬輛，低於去年同期的 61.21 萬輛。不過，表現仍略優於市場預估，且公司預期下半年供應將逐步恢復。

福特也扛不住！電動車買氣急凍 第二季銷量下滑逾一成(圖：REUTERS/TPG)

福特表示，第二季 純電動車 (EV) 銷量較去年同期大減 40.7%，成為拖累整體銷售的重要因素；旗下 F 系列皮卡，包括 F-150 在內，銷量也下滑 11%。

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福特指出，F 系列銷售受到商用車生產時程調整影響，主因是去年底主要鋁材供應商接連發生兩起火災，導致鋁材供應短缺，影響皮卡生產。目前供應商已恢復生產，公司正逐步提高產能，預期下半年供應將更完整恢復，市場需求依舊維持強勁。

累計今年上半年，福特在美國共售出約 100 萬輛新車，較去年同期約 110 萬輛減少 9.6%。

儘管銷售下滑，福特表示，F 系列仍是全美最暢銷皮卡車款，公司並預估第二季美國零售市占率將年增 0.2 個百分點至 12.3%。

福特銷售成績公布前一天，多數美國大型車廠已陸續發布第二季銷售數據，整體表現普遍優於市場預期，主要受惠於油電混合車 (Hybrid) 需求持續成長。不過，同樣受到電動車需求疲弱影響，競爭對手 通用汽車 (GM) 第二季美國銷量也年減 4.2%。