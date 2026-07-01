鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 05:30

美國總統川普周三 (1 日) 表示，台灣在亞利桑那州興建中的晶片廠規模將擴大一倍，並宣稱此舉可望讓美國在他卸任前，拿下全球約 50% 的晶片市場。

福斯財經網 (Fox Business) 報導，川普周三在離開安德魯斯空軍基地 (Joint Base Andrews) 前對媒體表示：「我們正在創造更多就業機會，現在工作的美國人比歷史上任何時候都多，而且這還是在這些工廠正式投產之前。」

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川普說：「全球最大的公司，實際上就是那家晶片製造商。他們正在亞利桑那建廠，而且剛宣布將把規模擴大一倍。我卸任時，美國可能擁有 50% 的晶片市場。你知道我們現在有多少嗎？什麼都沒有。」

對於川普的說法，台積電拒絕發表評論。

台積電先前已宣布在美國進行多項重大投資，包括 2024 年美國《晶片科學法》(CHIPS and Science Act) 正式生效後，台積電宣布總額 650 億美元的投資計畫，包括在亞利桑那州興建三座晶圓廠。

到了 2025 年 3 月，台積電再宣布追加 1000 億美元投資，協助美國建立完整的 AI 晶片供應鏈。這筆新增投資包括：在鳳凰城興建三座新晶圓廠以生產新一代 AI 晶片、處理器及智慧手機晶片，還將在亞利桑那州設立兩座先進封裝廠，以及成立下一代半導體技術研發中心。

台積電當時表示，這是美國史上規模最大的單一外國直接投資案，預估四年內可創造約 4 萬個營建工作機會，並帶來數萬個高薪的晶片製造與研發職缺。

最先進製程仍以台灣為核心

儘管持續擴大美國布局，台積電歷來仍將最先進製程留在台灣生產。不過，台積電在本世紀末前可望陸續投產的美國晶圓廠，也將具備生產更先進晶片的能力。

推動晶片製造回流美國一直是川普重要的政策目標，為此川普政府透過關稅威脅，促使全球晶片業者增加對美投資。