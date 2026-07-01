鉅亨網編譯段智恆 2026-07-02 02:30

美國總統川普政府周三 (7/1) 決定，不續簽《美國－墨西哥－加拿大協定》(USMCA)，而是啟動協定規定的年度檢討機制，為未來重新談判協定內容鋪路。此舉意味著 USMCA 不會立即失效，但美國、加拿大及墨西哥未來將每年檢視協定執行情況，並可能針對重要條款展開重新協商。

北美貿易協定生變！川普政府不續簽USMCA 為重談鋪路(圖：REUTERS/TPG)

根據 USMCA 規定，三國須於 7 月 1 日前決定是否將協定續約 16 年。川普政府選擇不在現階段同意續約，因此協定將維持現行架構繼續生效約 10 年，前提是沒有任何成員國宣布退出；同時，也正式啟動年度檢討程序，增加未來修訂協定內容的可能性。

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一名美國政府高層官員表示，川普不願在現有問題尚未解決前，「直接蓋章」同意 USMCA 續約，因此美國並未接受以現行版本延長協定效期。該官員指出，川普最關切的問題仍是美國對加拿大與墨西哥的貿易逆差，希望藉由後續談判改善相關情況。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 也發表聲明表示，川普政府將持續與加拿大及墨西哥合作，針對 USMCA 現行架構的不足之處展開協商，尋求進一步改善協定內容。

USMCA 由川普第一任期主導談判，並於 2020 年 7 月正式生效，取代已實施 26 年的《北美自由貿易協定》(NAFTA)。川普當時曾形容 USMCA 是「美國簽署過最公平、最平衡且最有利的貿易協議」，但近年隨著美國與加拿大、墨西哥關係日益緊張，他對該協定的態度逐漸轉趨保留。

川普今年 6 月曾公開表示，不確定是否會續簽 USMCA，並稱美國「不需要加拿大或墨西哥擁有的任何東西」，反而是兩國更依賴美國市場，因此應該給予美方更公平的待遇。

美方官員指出，川普第二任期推動的大規模關稅措施，已改變美國與加拿大、墨西哥之間的貿易關係，使 USMCA 在某種程度上已受到美國新貿易政策影響。不過，部分關稅措施近期遭法院挑戰，也為未來貿易政策增添變數。