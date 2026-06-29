鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 07:40

白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 周一 (29 日) 表示，那斯達克與紐約證券交易所 (NYSE) 將首度共同在白宮橢圓形辦公室敲響開盤鐘，為川普政府力推的兒童投資計畫「川普帳戶」(Trump Accounts) 正式啟動揭開序幕。

慶祝「川普帳戶」上路 那斯達克、紐約證交所將首度在白宮橢圓形辦公室同步敲鐘 (圖:Shutterstock)

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美國總統川普今年稍早宣布推出「川普帳戶」，這是一項提供 18 歲以下美國公民使用的遞延課稅投資帳戶，預定 7 月 4 日正式上路。

根據計畫，美國政府將為所有在 2025 年至 2028 年間出生、且擁有有效社會安全碼 (SSN) 的美國公民，每人存入 1000 美元作為開戶本金。

此外，根據先前公布的方案，年齡較大的兒童也可開立「川普帳戶」。部分符合資格的兒童，還可額外獲得戴爾 (DELL-US) 創辦人戴爾 (Michael Dell) 與妻子 Susan Dell 提供的 250 美元資助。