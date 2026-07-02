鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，AI 基礎設施供應商如 CoreWeave(CRWV-US) 與 Nebius(NBIS-US) 等，可能很快就要面臨一位新的強勁競爭對手——Meta Platforms(META-US)。
據《彭博社》周三 (1 日) 報導，Meta 正籌組內部「Meta Compute」部門，計劃將多餘的雲端運算資源對外出售。
據悉，Meta 正考慮向開發者收取費用，讓他們使用部署在 Meta 基礎設施上的 AI 模型，同時計劃出租閒置的運算能力，直接與目前的新興雲端服務商 (Neocloud) 競爭。
消息傳出後，Meta 投資人看好開拓新的營收來源，帶動股價周三大漲近 8%。不過，CoreWeave 與 Nebius 則分別重挫 13.9% 及 17%。
Meta 此舉與 SpaceX 最近策略類似。SpaceX 近期開始將多餘的 AI 運算能力出售給 Anthropic 及 Alphabet(GOOGL-US) 等客戶。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 此前也曾暗示，公司可能透過出售「過度建置」的運算資源來提高獲利能力。
Bernstein 分析師 Madison Rezaei 早在今年 3 月的研究報告中，就曾提出這項風險。她將 CoreWeave 的商業模式比喻為一段「Situationship」，也就是一種沒有長期承諾、定位模糊的戀愛關係。
Rezaei 認為，CoreWeave 等新興雲端業者最大的風險，在於主要客戶未來可能隨著自建資料中心而轉變為直接競爭對手。這也意味著，超大規模雲端業者目前使用 Neocloud，更像是暫時性的過渡方案，而非長期合作模式。
CoreWeave 與 Nebius 提供的是 GPU 即服務 (GPU-as-a-Service)，協助客戶取得執行 AI 工作負載所需的高階運算基礎設施。除了硬體外，兩家公司也提供完整的 AI 開發解決方案。在 AI 算力供不應求、市場需求持續強勁環境下，兩家公司近年業務快速成長。
但 Rezaei 在周三的報告中指出，如果 Meta 最終打造出足以與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS、微軟 (MSFT-US) 旗下 Azure，以及 Alphabet 旗下 Google Cloud Platform 競爭的雲端平台，「對 CoreWeave 而言將是一大麻煩。」
事實上，Meta 與 CoreWeave 關係密切。去年 9 月，雙方簽署 142 億美元合作協議，今年 4 月又進一步擴大合作，再新增 210 億美元合作。而在今年 3 月，Meta 也與 Nebius 簽署最高 270 億美元的 AI 基礎設施服務合約。
但如今，Meta 計劃自行對外銷售運算能力，代表未來可能不再需要持續大量採購外部算力。
Rezaei 指出，Meta 合計 352 億美元的合作案，占 CoreWeave 在手訂單超過三分之一。若再加上來自微軟約 140 億美元的訂單，「CoreWeave 將近一半的在手訂單，未來續約時都將來自已經成為直接競爭對手的客戶。」
對此，CoreWeave 發言人表示，「我們持續看到來自愈來愈多元客戶的強勁需求，Meta 一直都是 CoreWeave 優秀的客戶與合作夥伴。整個 AI 生態系持續加大投資，只再次印證我們每天看到的現象：市場正快速擴張，而不是一場零和競爭。」
CoreWeave 也強調，公司不只是提供運算能力，更專注協助客戶建立可大規模部署 AI 所需的軟體平台、安全機制與營運管理能力。
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