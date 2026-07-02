鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-02 08:30

Meta跨足雲端服務，CoreWeave、Nebius股價重挫(圖：Shutterstock)

據《彭博社》周三 (1 日) 報導，Meta 正籌組內部「Meta Compute」部門，計劃將多餘的雲端運算資源對外出售。

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據悉，Meta 正考慮向開發者收取費用，讓他們使用部署在 Meta 基礎設施上的 AI 模型，同時計劃出租閒置的運算能力，直接與目前的新興雲端服務商 (Neocloud) 競爭。

消息傳出後，Meta 投資人看好開拓新的營收來源，帶動股價周三大漲近 8%。不過，CoreWeave 與 Nebius 則分別重挫 13.9% 及 17%。

Meta 此舉與 SpaceX 最近策略類似。SpaceX 近期開始將多餘的 AI 運算能力出售給 Anthropic 及 Alphabet(GOOGL-US) 等客戶。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 此前也曾暗示，公司可能透過出售「過度建置」的運算資源來提高獲利能力。

Bernstein 分析師 Madison Rezaei 早在今年 3 月的研究報告中，就曾提出這項風險。她將 CoreWeave 的商業模式比喻為一段「Situationship」，也就是一種沒有長期承諾、定位模糊的戀愛關係。

Rezaei 認為，CoreWeave 等新興雲端業者最大的風險，在於主要客戶未來可能隨著自建資料中心而轉變為直接競爭對手。這也意味著，超大規模雲端業者目前使用 Neocloud，更像是暫時性的過渡方案，而非長期合作模式。

CoreWeave 與 Nebius 提供的是 GPU 即服務 (GPU-as-a-Service)，協助客戶取得執行 AI 工作負載所需的高階運算基礎設施。除了硬體外，兩家公司也提供完整的 AI 開發解決方案。在 AI 算力供不應求、市場需求持續強勁環境下，兩家公司近年業務快速成長。

但 Rezaei 在周三的報告中指出，如果 Meta 最終打造出足以與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS、微軟 (MSFT-US) 旗下 Azure，以及 Alphabet 旗下 Google Cloud Platform 競爭的雲端平台，「對 CoreWeave 而言將是一大麻煩。」

事實上，Meta 與 CoreWeave 關係密切。去年 9 月，雙方簽署 142 億美元合作協議，今年 4 月又進一步擴大合作，再新增 210 億美元合作。而在今年 3 月，Meta 也與 Nebius 簽署最高 270 億美元的 AI 基礎設施服務合約。

但如今，Meta 計劃自行對外銷售運算能力，代表未來可能不再需要持續大量採購外部算力。

Rezaei 指出，Meta 合計 352 億美元的合作案，占 CoreWeave 在手訂單超過三分之一。若再加上來自微軟約 140 億美元的訂單，「CoreWeave 將近一半的在手訂單，未來續約時都將來自已經成為直接競爭對手的客戶。」

對此，CoreWeave 發言人表示，「我們持續看到來自愈來愈多元客戶的強勁需求，Meta 一直都是 CoreWeave 優秀的客戶與合作夥伴。整個 AI 生態系持續加大投資，只再次印證我們每天看到的現象：市場正快速擴張，而不是一場零和競爭。」