南韓出口增幅近半世紀最強 AI助半導體單月出口突破千億美元大關

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 14:23

在全球人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動晶片銷售飆升的帶動下，南韓 6 月出口以近半個世紀以來最強勁的步調擴張，遠超過市場預期。

南韓出口增幅近半世紀最強 AI助半導體單月出口突破千億美元大 (圖:Shutterstock)關

南韓關稅廳周三 (2 日) 公布的初步數據顯示，6 月出口年增 70.9% 至 1022.5 億美元，增幅高於 5 月的 53.4%，更創下 1978 年 10 月以來最強紀錄，也優於分析師所估的 61%。若以未經工作天數調整的數據計算，6 月出口年增 70.9%，高於 5 月修正後的 53.4%。

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根據報告，6 月半導體出口暴增 199.5%，達到 448 億美元，這使得南韓成為繼德國、中國和美國之後，全球第四個單月出口額突破 1000 億美元大關的國家。

在 AI 相關需求持續升溫的情況下，今年上半年，南韓出口較去年同期成長近 50%。

作為全球最大晶片製造商三星電子與 SK 海力士的總部所在地，隨著全球 AI 投資需求推高記憶體晶片價格，這個亞洲第四大經濟體的出口自 2025 年 6 月以來持續上升，並自同年 12 月起始終保持雙位數的成長率。

野村 (Nomura) 經濟學家 Jeong-Woo Park 表示，下半年出口可望維持目前的強勁增速，第 3 季甚至可能更強，因為輝達 (NVDA-US) 下一代 Vera Rubin AI 晶片將開始量產並進入拉貨階段。

他指出：「我預期半導體出口成長，以及整體出口增速，未來都將大致維持目前的水準。」

市場押注南韓央行 7 月升息

最新出口數據也進一步支持南韓央行 (BOK) 偏鷹派的立場。南韓央行認為，經濟成長回升、通膨居高不下、韓元疲弱及房價快速上漲，都增加了升息的必要性。南韓接下來將在 7 月 16 日公布利率決議。

南韓央行總裁申鉉松 (Shin Hyun Song) 日前表示，半導體景氣已開始帶動消費、企業投資及薪資成長，可能使通膨壓力更加持久。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 經濟學家 Hyosung Kwon 說：「這份數據將讓南韓央行對經濟成長前景更有信心，也為 7 月 16 日啟動升息循環提供支持。」