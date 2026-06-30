鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 18:30

由於半導體產業蓬勃發展推升房價快速上漲，引發投機炒作疑慮，南韓政府決定擴大打炒房範圍，針對首爾以外、鄰近半導體產業聚落的地區祭出更嚴格的房市管制措施。

南韓房市熱潮蔓延至首都圈外圍！半導體聚落帶動房價飆升 政府加碼打炒房 (圖:Shutterstock)

南韓國土交通部宣布，自 7 月 1 日起，將華城市東灘 (Hwaseong Dongtan)、龍仁市器興區(Yongin Giheung) 及九里市 (Guri) 列為投機管制區，並同步實施更嚴格的房貸限制。

‌



此外，自 7 月 5 日起，上述三地也將納入土地交易許可制度，民眾買賣土地須事先取得政府核准。

國土交通部表示，拜半導體產業擴張預期，以及 GTX-A 首都圈廣域鐵路通車等交通建設改善之賜，東灘與器興房價近來快速上漲。九里市則因鄰近首爾，加上車站周邊都市更新計畫，住房需求水漲船高。

京畿道政府也指出，這些地區因通勤首爾便利、交通建設持續擴張，以及半導體產業發展帶來的就業與人口紅利，購屋需求持續升溫。

京畿道政府說：「由於這些地區具有通往首爾的便利性、交通建設擴張預期及半導體產業成長等利多，購屋需求持續流入的可能性正在提高，因此有必要透過市場管理維持房市穩定。」

國土交通部表示，新措施目的在抑制投機性購屋、保障自住需求，同時將持續加強監控房市，並加快住宅供給計畫，以增加市場供給。