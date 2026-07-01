鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 14:00

隨著美元持續走強以及海外投資者大舉拋售當地股票，韓元匯率近日急劇下跌，失守 1,550 兌 1 美元關卡，創下自 2009 年全球金融危機以來的新低紀錄。

韓元周三 (1 日) 一度跌至 1,559.10 兌 1 美元，逼近上個月曾觸及的 1,562.20 低點。市場分析指出，這波貶勢主要受美國強勁的就業數據以及市場對美國聯準會 (Fed) 可能進一步升息的預期所帶動。

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儘管南韓目前仍維持大規模的經常帳順差，但在美韓利差擴大的主導下，市場情緒明顯偏向美元，導致本國貨幣出現異常劇烈的貶值。

在匯率走貶的同時，南韓股市也面臨沉重壓力。海外投資者周三在 KOSPI 指數中淨賣出 1.46 兆韓元 (約 9.38 億美元) 的股票，寫下連續第八天的資金外流紀錄。受此影響，KOSPI 指數一度重挫 3.9%，其中權值股三星電子與 SK 海力士跌幅均超過 3%，市場分析認為，這與全球基金對半導體類股的曝險限制以及對人工智慧 (AI) 交易情緒的轉變有關。

韓元的走勢領跌了亞洲貨幣，日元也貶至 162.70 區間，創下 1986 年以來的新低；印尼盾、菲律賓披索與泰銖同步走弱。