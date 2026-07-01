AI熱潮催動！新興市場股市創2009年以來最佳季度表現
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
新興市場股市寫下 17 年來最佳季度表現，在亞洲人工智慧（AI）股票上漲支撐下，市場經受住伊朗戰爭和油價上漲帶來的衝突。
MSCI 新興市場股票指數在 6 月最後一個交易日漲 0.9%，受到韓國市場提振；這兩個市場貢獻了今年以來大部分漲幅。新興市場股票指數單季勁揚 23%，創 2009 年第二季以來最大漲幅。
Zurich Insurance 首席市場策略師 Guy Miller 表示，「真正的驅動因素一直是科技支出」，而這種支出高度集中於韓國等。
「在某個時候，新的供需均衡將會形成，目前正在獲得的超額利潤將會消退，」Miller 說道，「不過，眼下美國超大規模雲端服務商的大量資金和支出，意味著這波行情可能還有進一步上漲空間。」
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