華爾街解讀韓半導體超大擴張：信號意義大於短期催化 實際年增淨產能僅個位數

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 17:00

南韓半導體產業正迎來數十年來最宏偉藍圖，周一 (29 日) 宣布在西南部打造全新的記憶體晶片產業集群，加上三星披露的 2450 兆韓元 (約 1.8 兆美元) 長期投資計畫，一場面向 2030 年代乃至 2040 年代的產能大躍進已經啟動，但美銀與高盛出具最新研究報告指出，這場看似狂飆突進的擴張，實則是一場節奏極為冷靜的「長跑」，對全球記憶體市場的實質性供給衝擊，最快要等到 8 至 10 年後才會顯現。

(圖:shutterstock)

南韓政府將在遠離首爾都市圈的西南部地區建設大規模記憶體晶片生產基地。該項目總投資規模約 800 兆韓元，政府將承擔土地、電力及水利等基礎設施建設。

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長期以來，南韓半導體產能主要集中在京畿道一帶如平澤、龍仁、華城等地，此次向西南遷移，被業界視為類似台積電在台灣南部科學園區的分散佈局策略。

不過，美銀分析師 Simon Woo 團隊指出，由於地理位置偏遠且基礎設施從零開始，光是前期建設就需要至少 5 年，加上晶圓廠潔淨室建設、設備搬入及產能爬坡，預計最快要到 2032 至 2034 年才能實現有意義的量產，這意味著投資人無需擔心近期出現產能過剩的風險。

高盛分析師 Giuni Lee 團隊則深入解讀三星周一發布的 15 年長期規劃，該公司擬在 2026 年至 2040 年之間在南韓本土投入共計 2450 兆韓元，其中 76% 將流向半導體領域，將用於擴建現有設施，包括將龍仁 6 號廠的完工時間從 2047 年提前至 2040 年；另有 400 兆韓元專門用於西南集群的兩座新晶圓廠。

值得注意的是，三星還預留了 56 兆在忠清道新建 HBM 專用工廠，這直接回應了 AI 時代對高端存儲晶片的爆炸式需求。

此外，三星顯示將獲得 67 兆韓元用於下一代面板研發，同時在龜尾市布局智能手機及人形機器人產線。

根據高盛測算，三星投資計畫隱含的年增速約為 5% 至 6%，屬於合理且可持續的範圍，並非激進的資本開支衝刺。

儘管南韓廠商宣稱到 2030 年將實現 DRAM 晶圓產能翻倍，表面上年均複合增長率 (CAGR) 達 15%，但美銀提醒，必須考慮舊廠關閉及新一代製程週期延長的抵消因素。實質淨產能增長率每年將低於 10%，甚至呈現個位數增長，這代表短期內全球記憶體市場的供需平衡，仍將主要取決於 AI 服務器、智慧手機等終端需求的變化，而非供給端的突然放量。

綜合美銀與高盛觀點，此輪擴張對市場的核心啟示在於「遠期鎖定」。首先，供給側的實質壓力屬於中長期事件，未來 8 至 10 年內，現有的記憶體價格邏輯不會因新廠開工而改變。

其次，政府的基礎設施背書與三星的資本承諾，極大增強了韓系半導體企業的長期競爭護城河。

高盛維持對三星的「買進」評等，給予目標價 48 萬韓元，較當前股價有約 48.6% 的上漲空間。這一判斷基於價格持續強勁、HBM 業務進展順利以及股東回報改善的預期。