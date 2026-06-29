鉅亨網編譯段智恆 2026-06-29 23:00

比特幣持續走弱，全球持有最多比特幣的上市公司 Strategy(MSTR-US) 宣布調整長期以來的融資策略，除授權最多出售 12.5 億美元比特幣充實現金部位外，也啟動總額 20 億美元的股票回購計畫，並提高現金儲備標準，以強化流動性。

Strategy買幣策略轉彎！授權出售12.5億美元比特幣、啟動20億美元庫藏股(圖：REUTERS/TPG)

此舉反映 Strategy 過去依賴發行股票與特別股籌資買幣的模式正面臨考驗，也讓市場重新評估 Michael Saylor 打造的「買幣不賣幣」策略是否能持續運作。

‌



Strategy 調整買幣模式 擬出售 12.5 億美元比特幣充實現金

Strategy 周一宣布，董事會已批准多項資本配置調整措施，包括授權出售最多 12.5 億美元比特幣，以充實現金儲備，同時啟動普通股及特別股各 10 億美元的股票回購計畫，並承諾未來發行新股將更加審慎，尤其是在股價接近每股淨資產價值 (mNAV) 時，避免過度稀釋股東權益。

此外，公司也建立新的流動性政策，規定現金儲備至少須足以支應未來 12 個月特別股股息及利息支出。目前 Strategy 現金部位約 25.5 億美元，主要來自近期出售普通股籌資，公司也將 STRC 特別股股息率提高至 12%。

市場普遍認為，此舉代表 Strategy 正從過去持續發債、發股買進更多比特幣的模式，轉向更加重視資產負債表與流動性管理。FalconX 資深衍生性商品交易員 Bohan Jiang 表示，雖然出售比特幣將增加市場賣壓，但對 Strategy 股東而言卻屬正面訊號，代表公司願意動用持有的比特幣支持股東權益，而非一味堅持「只買不賣」。

消息公布後，Strategy 盤前股價一度上漲近 5%，截至盤中股價上漲逾 3%，每股暫報 84.98 美元，可望終止連續八個交易日跌勢。

mNAV 跌破 1 引發警訊 「買幣不賣幣」神話遭市場質疑

此次調整背後，是 Strategy 多年來賴以擴張的融資模式正面臨空前壓力。

隨著比特幣價格今年持續下跌，Strategy 股價同步重挫，今年迄今跌幅超過 45%，較 2024 年歷史高點腰斬，市值縮水至 295 億美元。更重要的是，公司代表估值溢價的重要指標 mNAV 已跌破 1，目前約為 0.99，代表企業價值已低於帳上持有比特幣價值，也是該指標首度跌破平價水準。

mNAV 長期被視為 Strategy 能持續發行股票及特別股籌資買幣的重要基礎。如今溢價消失，意味市場不再願意為其比特幣策略支付額外估值，也削弱公司透過資本市場持續買幣的能力。

事實上，Strategy 本月稍早已披露，自 2022 年以來首度出售 32 枚比特幣。雖然相較公司約 847,363 枚、價值逾 500 億美元的持幣規模微不足道，但市場認為象徵意義遠大於實際金額，打破創辦人 Michael Saylor 多年來強調的「買進並永久持有」理念，也引發外界質疑 Strategy 是否將逐步改變長期策略。