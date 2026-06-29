Strategy買幣策略轉彎！授權出售12.5億美元比特幣、啟動20億美元庫藏股
鉅亨網編譯段智恆
比特幣持續走弱，全球持有最多比特幣的上市公司 Strategy(MSTR-US) 宣布調整長期以來的融資策略，除授權最多出售 12.5 億美元比特幣充實現金部位外，也啟動總額 20 億美元的股票回購計畫，並提高現金儲備標準，以強化流動性。
此舉反映 Strategy 過去依賴發行股票與特別股籌資買幣的模式正面臨考驗，也讓市場重新評估 Michael Saylor 打造的「買幣不賣幣」策略是否能持續運作。
Strategy 調整買幣模式 擬出售 12.5 億美元比特幣充實現金
Strategy 周一宣布，董事會已批准多項資本配置調整措施，包括授權出售最多 12.5 億美元比特幣，以充實現金儲備，同時啟動普通股及特別股各 10 億美元的股票回購計畫，並承諾未來發行新股將更加審慎，尤其是在股價接近每股淨資產價值 (mNAV) 時，避免過度稀釋股東權益。
此外，公司也建立新的流動性政策，規定現金儲備至少須足以支應未來 12 個月特別股股息及利息支出。目前 Strategy 現金部位約 25.5 億美元，主要來自近期出售普通股籌資，公司也將 STRC 特別股股息率提高至 12%。
市場普遍認為，此舉代表 Strategy 正從過去持續發債、發股買進更多比特幣的模式，轉向更加重視資產負債表與流動性管理。FalconX 資深衍生性商品交易員 Bohan Jiang 表示，雖然出售比特幣將增加市場賣壓，但對 Strategy 股東而言卻屬正面訊號，代表公司願意動用持有的比特幣支持股東權益，而非一味堅持「只買不賣」。
消息公布後，Strategy 盤前股價一度上漲近 5%，截至盤中股價上漲逾 3%，每股暫報 84.98 美元，可望終止連續八個交易日跌勢。
mNAV 跌破 1 引發警訊 「買幣不賣幣」神話遭市場質疑
此次調整背後，是 Strategy 多年來賴以擴張的融資模式正面臨空前壓力。
隨著比特幣價格今年持續下跌，Strategy 股價同步重挫，今年迄今跌幅超過 45%，較 2024 年歷史高點腰斬，市值縮水至 295 億美元。更重要的是，公司代表估值溢價的重要指標 mNAV 已跌破 1，目前約為 0.99，代表企業價值已低於帳上持有比特幣價值，也是該指標首度跌破平價水準。
mNAV 長期被視為 Strategy 能持續發行股票及特別股籌資買幣的重要基礎。如今溢價消失，意味市場不再願意為其比特幣策略支付額外估值，也削弱公司透過資本市場持續買幣的能力。
事實上，Strategy 本月稍早已披露，自 2022 年以來首度出售 32 枚比特幣。雖然相較公司約 847,363 枚、價值逾 500 億美元的持幣規模微不足道，但市場認為象徵意義遠大於實際金額，打破創辦人 Michael Saylor 多年來強調的「買進並永久持有」理念，也引發外界質疑 Strategy 是否將逐步改變長期策略。
市場人士指出，若 mNAV 持續低於 1，未來 Strategy 恐面臨兩種局面，一是出售更多比特幣改善財務體質；二是股價持續走低，使外部投資人有機會以低於比特幣資產價值收購公司。分析師認為，在市場資金轉向 AI 題材、比特幣 ETF 持續流出，以及加密貨幣市場低迷的情況下，投資人短期仍將保持觀望。
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