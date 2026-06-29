鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 02:30

美國有線電視與寬頻業者 Charter Communications(CHTR-US)周一 (29 日) 股債齊揚，市場押注康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 分拆 NBCUniversal 與 Sky 媒體業務後，可能為兩家寬頻巨頭的合併鋪路，帶動 Charter 垃圾債、信用違約交換 (CDS) 及股價同步勁揚。

下一樁電信巨獸誕生？康卡斯特分拆引發併購聯想 Charter股債同步勁揚(圖：REUTERS/TPG)

根據市場數據，Charter 2033 年到期、票面利率 7% 的高收益債價格一度上漲 4.125 美分，創今年 1 月發行以來最大單日漲幅，也近兩個月來首度逼近面額交易。

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與此同時，反映市場信用風險的 5 年期 CDS 保費一度下降 0.66 個百分點至 2.9%，創下歷來最大單日跌幅。CDS 成本下降通常代表投資人對企業信用體質更具信心。

市場人士認為，康卡斯特宣布將於明年分拆 NBCUniversal 及 Sky 媒體資產，成立獨立上市公司後，未來可能更容易推動與 Charter 的整合交易。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師指出，康卡斯特拆分媒體業務後，有望為媒體及網路連線業務帶來更多併購機會。Shorecliff Asset Management 投資長 Grant Nachman 也表示，若僅聚焦寬頻與有線電視業務，市場更容易想像康卡斯特與 Charter 合併的可能性，不過如此龐大的交易勢必面臨反壟斷審查。

分析人士指出，康卡斯特目前擁有穩健資產負債表及投資等級信用評等，若雙方合併，將有助改善 Charter 財務狀況。Charter 近一年受到寬頻市場競爭加劇影響，債券價格持續承壓，今年 4 月公布財報後，股價更創下歷來最大單日跌幅。

此外，市場也傳出 SpaceX(SPCX-US) 正與 Charter 高層洽談合作，雙方可能攜手推出消費者行動通訊服務，此消息也進一步推升市場樂觀情緒。