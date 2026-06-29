鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-29 21:35

隨著企業爭相在美國總統川普威脅的新一輪美國關稅實施前囤積庫存，全球海運成本已升至兩年前紅海危機以來最高水準。

多個平台的數據顯示，上周亞洲至美國東海岸以及亞洲至歐洲航線的貨櫃運費，已寫下自 2024 年夏季以來最高水準。當時葉門叛軍胡塞對商船發動了一系列飛彈和無人機襲擊，導致紅海貿易動脈事實上被封鎖。

‌



不少零售行業高層表示，對下月美國新關稅的預期，正使海運需求的年度季節性增長提前到來，這種增長通常始於西方國家零售商在「黑色星期五」和聖誕購物季前補充庫存的時候。

海運平台 Freightos 的數據顯示，中國至美國東海岸的 40 英尺貨櫃（FEU）運費在上周已漲至 7,880 美元，較一個月前飆漲 62%。中國至地中海航線的運費也狂漲 47% 至 6,431 美元。

與此同時，衡量全球主要貿易航線上的海運貨櫃運費的 Platts Container Index，在截至上周三的 30 天內驟漲 80%，衝到 2022 年 4 月以來最高紀錄。德魯里世界貨櫃指數也在上周五漲到 22 個月來最高點。

全球最大船東協會波羅的海和國際海運理事會（BIMCO）表示，「美國關稅和船用燃料成本帶來的不確定性，引發貨運提前安排，特別是運往美國的貨物，從而帶動運費大幅上漲。」

美國貿易代表辦公室在 6 月 2 日發布公告，稱根據 301 調查結果，計劃以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對 60 個經濟體加徵 10% 或 12.5% 的關稅。

公告稱，美國貿易代表認定，根據《1974 年貿易法》第 301 條款，這些經濟體未能有效實施強迫勞動產品進口禁令的行為、政策或做法不合理，並對美國商業帶來負擔或限制，可以對此採取行動。

根據當時的公告，利益相關方可以請求參加將為此舉行的聽證會或提交書面評論，聽證會將在 7 月 7 日舉行。