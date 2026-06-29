鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
一場史無前例的極端熱浪 6 月正席捲歐洲大陸，並逐漸演變成此區域的「新常態」。這場由高壓「熱浪穹頂」(Heat Dome) 與聖嬰現象共同驅動的極端天氣，不僅打破了多國歷史氣溫紀錄，更對基礎設施、公共衛生及能源市場造成了全方位的衝擊。
這場致命熱浪最初在西歐肆虐，隨後向東偏移，重創匈牙利、羅馬尼亞及巴爾幹半島。匈牙利布達佩斯預計氣溫將突破 40°C，而波蘭、塞爾維亞、斯洛伐克等國均已發布極端高溫紅色預警。德國與捷克同樣深陷酷暑，捷克錄得 40.8°C 的 6 月歷史新高，德國則以 41.7°C 連續三天刷新紀錄。
極端高溫帶來的後果是破壞性的。在法國，衛生部門通報因高溫導致的超額死亡人數已超過 1,000 人。由於歐洲傳統建築普遍缺乏空調設備，民眾在面對連夜高溫的「熱帶夜晚」時難以緩解。
此外，基礎設施正面臨嚴峻挑戰。德國出現電車軌道因熱脹冷縮而變形導致交通中斷的情況；法國核電站則因冷卻水溫過高，被迫削減約 7% 的發電量。隨著電網負荷達到極限，電力現貨價格飆升，法國電力現貨價格一度大漲 25%，達到每兆瓦時 79.94 歐元。
儘管熱浪帶來經濟損失，但也促使投資者重新審視長期佈局。市場分析指出，歐洲夏季酷暑的常態化正催生結構性的投資機遇。
氣象模型預測，不尋常的高溫可能在 7 月初捲土重來，持續影響英、法、德、西等國。專家強調，這場危機正迫使各國政府加快脫碳政策的落地與電氣化升級，以應對氣候變化帶來的長期挑戰。
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