鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 18:50

一場史無前例的極端熱浪 6 月正席捲歐洲大陸，並逐漸演變成此區域的「新常態」。這場由高壓「熱浪穹頂」(Heat Dome) 與聖嬰現象共同驅動的極端天氣，不僅打破了多國歷史氣溫紀錄，更對基礎設施、公共衛生及能源市場造成了全方位的衝擊。

多國發布紅色預警

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這場致命熱浪最初在西歐肆虐，隨後向東偏移，重創匈牙利、羅馬尼亞及巴爾幹半島。匈牙利布達佩斯預計氣溫將突破 40°C，而波蘭、塞爾維亞、斯洛伐克等國均已發布極端高溫紅色預警。德國與捷克同樣深陷酷暑，捷克錄得 40.8°C 的 6 月歷史新高，德國則以 41.7°C 連續三天刷新紀錄。

基礎設施與公共健康受考驗

極端高溫帶來的後果是破壞性的。在法國，衛生部門通報因高溫導致的超額死亡人數已超過 1,000 人。由於歐洲傳統建築普遍缺乏空調設備，民眾在面對連夜高溫的「熱帶夜晚」時難以緩解。

布局氣候韌性與能源轉型

儘管熱浪帶來經濟損失，但也促使投資者重新審視長期佈局。市場分析指出，歐洲夏季酷暑的常態化正催生結構性的投資機遇。

氣候適應性企業：具備暖通空調 (HVAC) 與商用熱泵技術的企業，如特靈科技、江森自控與西門子，因其高效降溫解決方案而受到青睞。

能源與基建升級：電力基礎設施的現代化迫在眉睫。ABB、施耐德電氣等企業因提供電網自動化與管理系統而顯著受益。同時，風電、太陽能等清潔能源轉型賽道也迎來紅利。

金融與保險創新：保險業者正引入更先進的氣候模擬模型，以應對日益增強的自然災害賠付風險。

7 月可能捲土重來