鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 20:11

富達國際最新發布市場脈搏調查顯示，中東地區衝突升溫再度引發市場對通膨及供應鏈受阻的關注。然而，多數企業目前仍受惠能源價格避險安排及既有庫存，尚未全面感受成本上升帶來的影響。調查顯示，隨著緩衝措施陸續到期，過半分析師認為通膨壓力在未來數月將更趨明顯，通膨升溫、資本支出續增與企業獲利韌性等三大主題，將主導未來投資動向。

富達國際於今年 6 月進行市場脈搏調查，訪問近 100 名富達股票及固定收益分析師。調查結果指出，55% 受訪分析師預期受中東衝突影響，所研究企業在未來 12 個月面對的通膨壓力將進一步上升。

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富達分析師表示，雖然目前部分企業能透過既有避險措施及庫存緩衝成本壓力，但隨著相關措施陸續到期，能源、運輸及原物料價格上升的影響將逐步顯現，其中以消費、工業及公用事業產業面臨的成本壓力增幅最為顯著，且成本上升將成為跨產業與跨區域的共同挑戰。

富達國際首席股票投資長 Niamh Brodie-Machura 分析，中東衝突升溫使經營環境增添更多挑戰。雖然許多企業尚未完全感受到成本衝擊，但隨著緩衝措施逐步消退，通膨壓力在未來數月將更明顯，企業能否有效管理成本並維持競爭力，將成為重要的關鍵分野。

儘管經營環境挑戰增加，富達分析師預期企業將繼續擴大資本支出，尤其公用事業、能源及資訊科技產業的增長預期最為強勁。這些產業將持續在人工智慧基礎建設發展，包含發電設施、電網、半導體及數據中心等領域扮演核心角色。