鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 07:50

全球 AI 基礎設施擴張引發的 DRAM 記憶體搶購潮，正將消費電子產業撕裂為「上游暴賺」與「下游窒息」的兩極世界。

斯洛維尼亞硬體新創公司 Mono Technologies 創辦人之一 Tomaž Zaman 最新表示，該公司旗艦路由器開發套件所用的 8GB 美光 DRAM，採購成本已從研發初期的 35 美元飆漲至 300 美元，漲幅近八倍。面對已收取 1300 名客戶定金、即將投產的第二批產品，該公司陷入兩難境地。

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Zaman 說，「產品製造成本實在太高昂了」，並稱不是將售價從 600 美元調漲至 900 至 1000 美元犧牲性價比，就是推出記憶體容量砍掉 75% 的閹割版。

目前，Mono Technologies 正一面籌資一面研發下一代機型，但不確定何時能上市。

Mono 的困境正在整個消費電子圈蔓延。AI 伺服器與 HBM 對先進產能的吞噬，導致消費級 DRAM 供給急縮、合約價較去年同期暴漲逾 260%。

科技巨頭憑藉議價能力尚可轉嫁成本。蘋果執行長庫克將此波記憶體短缺形容為「百年一遇的洪水」，並已上調部分 Mac 與 iPad 售價。

微軟亦宣布 Xbox Series S 主機漲價 100 美元，直言主機記憶體與硬碟價格漲超 2.5 倍且預計將持續至 2027 年。

但對大多數利潤微薄的中小企業而言，既無法簽訂長期供貨協議鎖定產能，也難以毫無顧忌地向消費者轉嫁成本，只能面臨漲價丟單、砍配丟口碑或乾脆停產的三重擠壓。

運動相機大廠 GoPro 警告，供應商縮減其記憶體生產計畫將影響預期銷量，為國防承包商製造通訊設備的 W5 Technologies 則遭遇伺服器交期延宕與價格近乎倍增的困境，共同創辦人 Elaine Ferguson 表示，同一台衛星通訊模擬用伺服器從五年前 5373 美元漲至 8839 美元，最新報價已逼近 1.5 萬美元，且交期完全不確定，「能拿到貨就算萬幸」。

相反地，記憶體原廠迎來罕見的超級週期。美光科技最新一季營收成長 200% 以上，毛利率從 39% 躍升至近 85%，DRAM 平均售價大幅年增逾 260%，股價過去一年累漲約八倍。

美光執行副總裁 Sumit Sadana 表示，正審慎分配稀缺產能，已與多家消費電子企業簽訂長期供貨協議。

分析人士指出，三星、SK 海力士與美光科技三大廠商將逾 40% 先進 DRAM 產能轉向 HBM 與資料中心產品，消費電子有效產能同比縮減一成以上，此輪供需緊張格局至少將延續至 2027 年後。