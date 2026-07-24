鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (24) 日再度重挫 1195.97 點，收在 43654.84 點，跌破季線支撐，匯市也同步見到壓盤力道，新台幣全日處貶值態勢，終場收在 32.358 元，貶值 9.2 分，台北外匯經紀公司成交值 19.11 億美元。
新台幣今日以 32.29 元、貶值 2.4 分開出後，一路走低，最低來到 32.456 元，全日高低價差 1.66 角。
觀察主要亞幣，韓元強升超過 0.7%、泰銖也升逾 0.3%，星元升 0.1%，日元小升 0.05% 上下，不過，人民幣貶值約 0.05%，新台幣則收貶 0.29% 走勢較弱，美元指數則小跌約 0.07%。
台灣經濟研究院指出，主要央行貨幣政策調整方向將是影響下半年全球經濟與金融市場的重要不確定因素之一，其中，美國聯準會在新任主席 Kevin Warsh 上任後，雖維持政策利率不變，但隨通膨預測上修，利率點陣圖已由原先偏向降息轉為不排除年內升息，市場對聯準會未來政策路徑與溝通模式的不確定性明顯升高。
統一投顧分析，美科技巨頭自由現金流轉負，引發市場對 AI 資本支出變現能力疑慮，加上中東局勢推升布蘭特原油突破百元大關、美債 10 年期殖利率衝破 4.7%，再度引發市場對通膨和升息的擔憂。
而隨著台股再次跌破季線，短中期均線形成蓋頭反壓，使整理期將拉長。
下一篇