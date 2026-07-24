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台灣經濟研究院指出，主要央行貨幣政策調整方向將是影響下半年全球經濟與金融市場的重要不確定因素之一，其中，美國聯準會在新任主席 Kevin Warsh 上任後，雖維持政策利率不變，但隨通膨預測上修，利率點陣圖已由原先偏向降息轉為不排除年內升息，市場對聯準會未來政策路徑與溝通模式的不確定性明顯升高。