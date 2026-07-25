鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-25 09:44

PC 品牌華碩 (2357-TW) 受惠於 AI PC 以及 AI 伺服器表現強勁，6 月營收首度突破千億元大關並創下單月歷史新高，並且已打入 vera rubin 第一批出貨，下半年動能持續看旺。華碩 7/1 除息後，外資已連續 17 個交易日買超華碩，累計買超張數達到 26657 張，儘管期間遭遇大盤逆風，股價連 4 漲達 12%，累計 7 月以來漲幅逾 10%，24 日收 771 元。

人工智慧伺服器成為華碩今年最重要的成長引擎，公司成功打入新一代 AI 伺服器 Vera Rubin 首波供應鏈，並於法報會中上修全年 AI 伺服器營收展望，預估年增幅由原本的 50% 至 100% 進一步調高至超過 100%。

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在個人電腦市場方面，雖然全球第二季 PC 出貨量因記憶體價格大漲年減 4%，但華碩表現逆勢抗跌，第二季出貨量達 481 萬台，年成長 4%，全球市佔率上升至 7.4%。

隨著雲端服務供應商大舉建置資料中心，法人預估華碩 AI 伺服器佔整體伺服器營收比重將調升至八成，且伺服器事業群占總營收比重有機會挑戰五成以上，並且持續從傳統 PC 廠，轉型為 AI 伺服器概念股。