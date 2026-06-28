鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-28 14:20

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）自上任以來，便將前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）視為施政標竿，無論是在就職典禮或首次記者會上，皆多次引用其理念，明確以「大師」為效仿對象。如今市場掀起一場討論：華許時代究竟能否複製葛林斯潘的榮景，又該如何避開他當年留下的後患？

葛林斯潘執掌聯準會近 20 年（1987 年至 2006 年），歷經 1987 年股災、1994 年墨西哥披索危機、1998 年長期資本管理公司倒閉，以及 2000 年網路泡沫破滅等多次重大市場動盪，卻總能憑藉靈活敏銳的政策手腕全身而退，因而贏得「大師」美譽。

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在他任內，美國經濟維持高於趨勢的成長、強勁的就業表現，以及相對穩定的物價水準。

值得注意的是，葛林斯潘向來不發布詳盡的長期前瞻指引，刻意讓市場保持猜測，此即外界所稱的「戰略模糊」。

而華許似乎正依循同樣的路線：在 6 月 17 日召開首次政策會議後的記者會上，華許不僅未提供任何前瞻指引，也拒絕填寫官員季度利率預測的「點陣圖」，明確表示他希望市場能直接對經濟數據做出反應，而非透過聯準會理事們的預測與「過濾」來接收訊號。

在政策規則層面，葛林斯潘當年曾與時任理事聯手，將工業與農業原物料價格、殖利率曲線、美元匯率及金價等即時市場價格作為政策錢定的參考指標。

華許本人也一向主張貨幣政策應更具規則性、減少隨意裁量，外界預期他將在一定程度上延續類似框架。

政策哲學高度契合：數據驅動與供給側思維

葛林斯潘被視為聯準會「數據驅動決策」的先驅。在他上任之前，聯準會的政策框架遠不如今日般倚重量化分析；憑藉早年擔任經濟顧問的歷練，他建立起廣泛參酌多維度數據的傳統，此後歷任主席大致沿用至今。

不過，葛林斯潘的靈活度並不僅止於追蹤數據。雖然他大致堅守非正式的 2% 通膨目標，卻並不教條式地將此目標奉為神聖不可侵犯，反而廣泛關注勞動市場、薪資、成長與企業營運數據的變化。

分析指出，這種審酌判斷的能力，正是聯準會在壓力時期能同時兼顧「物價穩定」與「最大就業」雙重使命的關鍵所在。

此外，兩人在「菲利浦曲線」（Phillips Curve，表述失業率與通貨膨脹率交替關係的經濟模型）上的看法也高度一致。

葛林斯潘在 1990 年代後半的多次演說與國會證詞中皆指出，生產力提升等結構性轉變已使該理論失去解釋力，因此拒絕將通膨歸咎於需求過熱，反而更聚焦於供給側的擴張動能。

華許在 6 月的記者會上同樣明確駁斥就業與通膨之間存在「殘酷抉擇」的傳統說法，強調只要貨幣政策運用得當，低失業率與穩健成長完全可以並存，未必會引發通膨，立場與葛林斯潘的供給側邏輯一脈相承。

生產力正是上述政策框架的核心支柱。《巴隆週刊》指出，2026 年第一季美國生產力年增率已升至 2.8%，遠高於金融危機後約 1.4% 的長期平均水準，令人聯想到 1990 年代末科技創新帶動生產力屢屢突破 2.5% 的盛況。

歷史經驗顯示，生產力的強勁提升，往往伴隨股市的豐厚回報，這也正是華許追求「低通膨、高成長、低失業」三重目標兼得的重要支撐。

對市場而言，華許立場的轉變意義深遠。若他真能成功複製葛林斯潘時代以生產力驅動的繁榮敘事，勢必重塑市場對未來升息或降息路徑的預期，為風險資產的評價提供更寬鬆的空間。

回顧葛林斯潘執掌聯準會近 20 年間，標普 500 指數累計上漲達 290%。

意識形態盲區：葛林斯潘遺產的陰暗面

然而，分析人士也提醒，葛林斯潘的政策遺產並非毫無暗礁。他對自由市場近乎信仰式的堅持，使他在數據判讀上同樣存在盲點，對企業層級微觀數據的嫻熟掌握，反而遮蔽了他對宏觀經濟更嚴謹的分析，也讓他未能充分意識到信貸條件不穩定、金融失衡持續累積的風險。

後果顯而易見：低利率催生出氾濫的廉價信貸，正如國際清算銀行（BIS）顧問 William White 當年所預言，最終在 2008 年全球金融危機期間，釀成龐大的資產泡沫。全球失衡的累積，也助長了 2000 年代初的產業衝擊，重創美國整體製造業基礎。

英國《金融時報》也對華許提出警告，若他重拾去年的鴿派立場，就必須將擴張性政策可能帶來的風險視野，擴大至通膨之外的範疇。

該報指出：「他不應在市場問題上持教條立場，也不該被華爾街與矽谷的『金牛犢』所誘惑。」

「葛林斯潘看跌期權」：最棘手的遺產

分析指出，葛林斯潘任內留下的最複雜遺產，或許正是市場長期所稱的「葛林斯潘看跌期權」（Greenspan put）。

投資人普遍認定「聯準會終將出手穩定美股」的心理預期。這種認知在葛林斯潘離任後，仍以各種形式延續至今，即便歷任聯準會主席本人未必真的持有這樣的立場，卻仍可能在市場上引發危險的後果。

在當前市場情緒已偏向亢奮的背景下，《金融時報》認為，若任由這種「聯準會終將出手」的幻覺持續發酵，恐進一步鼓勵市場過度冒險。

該報建議華許應儘早著手化解此一預期。這並非代表聯準會應對股市波動視而不見，而是要盡力打消市場「聯準會將股市點位視為政策目標本身」的錯誤認知。

文章最後寫道：「葛林斯潘口頭上擁護自由市場理念，但新任聯準會主席必須表明，他對葛林斯潘『言辭』的承諾，而非對其『行動』的承諾。」