鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-28 12:00

近期席捲歐洲多國的極端熱浪已造成數百人因破紀錄高溫死亡，而與此同時，中國空調、手持風扇及製冰機等降溫「神器」在歐洲各大商場被一搶而空，部分消費者甚至花兩天在歐盟境內奔波 200 公里才買到最後一台，價格較原價上漲百歐元以上。

綜合《央視新聞》及《參考消息網》報導，本輪熱浪為有史以來最嚴重、範圍最廣的一次，法國西部氣溫升至攝氏 43 度，創法國有史以來六月最高氣溫；英格蘭西南部達 36.7 度，刷新英國六月紀錄；西班牙伊比利亞半島日均氣溫亦創六月新高。

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科學家指出，這次極端高溫與化石燃料燃燒驅動的氣候危機密切相關。

截至目前，熱浪已造成西班牙、德國、法國、義大利等多國數百人死亡，其中西班牙死亡人數最多，另有包括幼兒被困車內中暑身亡在內的多起悲劇引發社會高度關注。

英國超過千所學校也因高溫停課或調整作息，倫敦救護車服務接獲的緊急救援電話創新高，多家醫院宣布進入重大事件狀態。

受高溫影響，歐洲各地民眾大量搶購便攜式及固定式空調設備，直接催生亞洲製造商的銷售熱潮。中國美的、海爾、格力及南韓三星、日本三菱電機等品牌的製冷產品在歐洲的需求激增，其中美的集團推出的免打孔移動分離式空調因適配歐洲老舊建築、安裝簡便而成為現象級爆款，訂單火爆到二手市場價格一度高於新品。

德國甚至有開發者專門搭建網站即時追蹤庫存。由於歐洲整體空調普及率僅約兩成，許多城市老舊建築安裝傳統分體機費用高昂且手續複雜，平均安裝成本超過一千一百美元，使得免安裝或易安裝的中國移動空調及手持風扇、製冰機備受青睞，跨境電商平台相關品類訂單環比激增數倍。

極端高溫同時衝擊歐洲能源基礎建設。因冷卻核反應器的河水溫度過高，瑞士貝茲瑙核電廠於上週五 (26 日) 暫停運行，法國電力公司也暫時關閉部分反應器或降低輸出功率，以避免向河流排放過高溫度的水影響生態。

歐洲氣象部門預警，熱穹頂效應將持續盤踞歐洲上空，高溫短期內難以緩解。