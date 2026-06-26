鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 12:34

亞洲股市周五 (26 日) 下挫至兩周低點。美光 (MU-US) 前一日發布樂觀財測，加上 SK 海力士宣布計劃赴美上市，一度提振市場對 AI 投資熱潮延續的信心，但蘋果 (AAPL-US) 因記憶體晶片短缺調漲產品價格，以及 OpenAI 可能延後首次公開發行 (IPO) 至明年的消息，都讓市場情緒迅速轉趨保守。

南韓基準 Kospi 指數盤中一度重挫 9%，不僅回吐前一交易日漲幅，也觸發韓國交易所 (KRX) 本周第二度啟動 20 分鐘暫停交易機制。

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三星電子、SK 海力士、鎧俠 (Kioxia) 盤中跌幅均超過 9%。

IG International 市場分析師 Fabien Yip 表示，蘋果身為全球最大的零組件採購商之一，若連它都無法吸收記憶體成本上漲，將引發市場對需求價格彈性、以及記憶體晶片高毛利能否持續的質疑。

他也指出，OpenAI 延後 IPO，同樣反映科技股目前高度依賴散戶資金推動，市場波動仍相當劇烈。

日本軟銀集團股價暴跌 14%，主因是 OpenAI 延後上市的消息，代表軟銀出資的報酬將遞延實現。

另一方面，根據南韓媒體，三星與 SK 海力士預定將於下周一宣布規模高達數千億美元的新投資計畫。

目前三星與 SK 海力士兩大晶片股合計占 Kospi 權重近六成，使南韓股市走勢高度受其影響。市場波動劇烈已經大到，部分分析師將近期盤中大幅震盪與「迷因股」(Meme Stock) 熱潮相提並論。追蹤兩家公司股價的槓桿 ETF 深受散戶青睞，每日再平衡機制也進一步放大市場波動。

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 說：「記憶體景氣循環仍有上行空間，但利多只集中在少數族群，市場面臨的逆風卻更加廣泛。」