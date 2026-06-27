鉅亨網編譯余曉惠
精品百貨集團薩克斯全球 (Saks Global) 宣布，已正式完成第 11 章破產重整程序，公司更名為 Exemplar Luxury Group。
該公司表示，完成重整後，負債規模已削減 75%，並具備充足流動性。重整期間與 Pentwater Capital Management 及 Bracebridge Capital 兩家投資機構密切合作。
這兩投資機構未來都將各派兩名代表進入重組後的七人董事會。董事會成員還包括執行長 Geoffroy van Raemdonck、前 Ulta Beauty 執行長 Dave Kimbell，以及前酩悅 · 軒尼詩 (Moët Hennessy) 與 DFS Group 執行長 Philippe Schaus。
薩克斯全球於今年 1 月聲請破產保護，當時距離以 27 億美元完成與 Neiman Marcus 合併僅約一年，債務持續升高。曾主導 Neiman Marcus 破產重整的 van Raemdonck 隨後出任執行長，負責推動整體重整計畫。
在他的領導下，薩克斯全球陸續關閉部分門市、裁減人力，並終止部分合作關係。
van Raemdonck 表示，更名反映新公司未來將聚焦旗下三大核心精品零售品牌：Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue 與 Bergdorf Goodman。
他說：「我們非常感謝新股東的支持，他們充分理解旗下品牌的價值，以及 Exemplar Luxury Group 未來的成長機會。Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue 與 Bergdorf Goodman 長期以來一直是美國精品零售業的標竿，我們在這項基礎上持續擴展。」
該公司表示，未來將專注發揮旗下精品零售平台優勢，透過精選商品組合與高檔的消費體驗，滿足高所得消費族群需求。
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