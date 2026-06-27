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薩克斯全球於今年 1 月聲請破產保護，當時距離以 27 億美元完成與 Neiman Marcus 合併僅約一年，債務持續升高。曾主導 Neiman Marcus 破產重整的 van Raemdonck 隨後出任執行長，負責推動整體重整計畫。

在他的領導下，薩克斯全球陸續關閉部分門市、裁減人力，並終止部分合作關係。

他說：「我們非常感謝新股東的支持，他們充分理解旗下品牌的價值，以及 Exemplar Luxury Group 未來的成長機會。Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue 與 Bergdorf Goodman 長期以來一直是美國精品零售業的標竿，我們在這項基礎上持續擴展。」