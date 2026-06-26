鉅亨網編輯林羿君 2026-06-27 06:40

蘋果 (AAPL-US) 股價周五 (27 日) 止跌回穩，此前該公司宣布調漲 Mac 與 iPad 售價，引發股價前一日重挫。不過，分析師認為，真正的考驗將是蘋果何時調高 iPhone 售價。

此前蘋果因記憶體零組件成本飆升，宣布調漲 MacBook 及 iPad 全系列產品價格，導致週四股價重挫逾 6%。

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本次 Mac 電腦售價調漲幅度約 15% 至 20%，iPad 則調漲 15% 至 25%。儘管 iPhone 目前售價維持不變，但蘋果已釋出潛在的變動訊號，直言公司「從未見過」零組件漲勢如此迅速。

根據研究機構 IDC 資料顯示，記憶體成本佔高階智慧型手機總物料清單（BOM）約 10% 至 15%。

瑞銀（UBS）分析師 David Vogt 在研究報告中指出，配合秋季新款 iPhone 發表，預計蘋果將會變相調漲售價，幅度約在 50 至 100 美元之間，並可能伴隨硬體規格的調整。

鑑於 iPhone 營收預計將佔未來 3 至 4 季產品總營收約 80%，Vogt 認為此舉對於維持蘋果整體毛利率至關重要。目前 Vogt 給予蘋果股票「中立」評級，目標價為 296 美元。

今年整體智慧型手機市場持續低迷，但蘋果表現相對穩健。Counterpoint Research 分析師周四預估，蘋果 2026 年 iPhone 出貨量可望持平，而多數手機品牌銷量則將出現雙位數百分比下滑。

不過，若 iPhone 售價調漲，這項預測也可能面臨考驗；但由於蘋果客群整體消費能力較高，對價格變動的敏感度相對較低，因此可望降低衝擊。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在報告中表示，蘋果目前具備充足條件在不犧牲硬體性能、也不致提高客戶流失風險的情況下調高售價，原因在於公司近年來持續聚焦高端消費族群。