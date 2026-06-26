鉅亨網新聞中心 2026-06-26 15:08

蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US) 在同一天宣布大規模漲價，這或許不是偶然，而是全球經濟結構正在發生劇烈變化的清晰訊號。當 AI 軍備競賽的驚人帳單開始轉嫁給普通消費者，一場由資料中心驅動、隱蔽且深刻的新一輪通膨正悄然成形。

蘋果周四 (25 日) 宣布對旗下 Mac、iPad 及多項硬體產品實施全球範圍的漲價，部分高階產品的漲幅最高可達 300 美元；微軟同日也宣布 Xbox 遊戲主機將於 8 月 1 日起啟動第三度漲價，部分機種的漲幅甚至高達 150 美元。

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對於兩家巨頭而言，這絕非一次輕率的定價調整，而是面對供應鏈成本壓力下的無奈之舉。兩家公司給出的理由高度一致：記憶體與儲存元件的價格正在經歷毀滅性的飆升。

蘋果執行長庫克在先前的媒體溝通中，曾將當前的供應危機形容為「百年一遇的洪水」，並坦言在他超過 40 年的職涯中，從未見過如此極端的市場波動。

蘋果在聲明中直白地指出，AI 資料中心的快速擴張，已經造成了對記憶體和儲存元件的超常需求激增，這種史無前例的漲速讓硬體供應鏈難以承受。

消息傳出後，資本市場給出了冷酷的反應，蘋果與微軟當日股價分別收跌 6.15% 與 3.45%，反映了投資人對科技產品購買力下降的擔憂。

AI 資料中心的黑洞效應：搶奪記憶體資源

這場漲價風暴的核心根源，在於全球 AI 基礎設施建設對於儲存資源的大規模「掠奪」。

根據 FactSet 的數據統計，包括 Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和 Oracle 在內的五大超大規模雲端服務供應商，今年預計的資本支出將達到驚人的 7,410 億美元，較去年同期成長幅度近 75%。這筆巨額資金並非僅僅用於軟體開發，而是轉化為實體的硬體基礎建設。

經濟學家尼烏韋爾伯格（Stijn Van Nieuwerburgh）曾指出，AI 資料中心的建置不僅需要電力與光纖電纜，更需要大量的高頻寬記憶體（HBM）與高效能儲存設備。

他預估，未來六年全球在 AI 基礎建設上的總成本，可能高達 8 兆美元，這種規模的投資迫使供應商，將有限的產能全數傾斜至利潤豐厚的 AI 伺服器市場。

根據 Counterpoint Research 的追蹤數據，過去三個季度內，記憶體和儲存元件的價格已經翻了 4 倍，而這直接導致了晶片製造商毛利率的飆升，以美光為例，其最新季度毛利率甚至一舉躍升至 84.9%，創下歷史新高。

這場 AI 算力軍備競賽，直接排擠了消費電子產品的資源，蘋果與微軟只能以更高昂的價格爭取剩餘的供應份額，並最終將成本壓力轉嫁給消費者。

從硬體到電費 通膨漣漪效應擴散

當硬體生產成本成為通膨的催化劑，這場影響力便迅速擴散至整個消費市場。從美國勞工部的最新數據來看，消費級電腦軟體及配件的價格較去年同期已上漲約 15%，而批發層面的電子元件價格漲幅更飆升至 27%。

這不僅僅影響了筆記型電腦與遊戲主機，遊戲硬體產業也隨之動盪，索尼的 PlayStation 已多次調漲價格，任天堂的 Switch 2 建議零售價預計將於 9 月升至 500 美元，而 Valve 旗下的 Steam Machine 報價亦被推升至 1000 美元大關。

更令人擔憂的是，AI 對基礎設施的需求正在進一步推高能源成本。高盛預測，資料中心將佔據美國 2030 年前新增電力需求的近一半，這種電力需求暴增將直接導致消費者面臨電價上漲的壓力，預估 2026 年起每年電價漲幅可能高達 6%。

Counterpoint Research 的研究總監帕塔克（Tarun Pathak）分析指出，更高的零件成本，恐導致每部 iPhone 的生產成本增加約 200 美元，而蘋果整體產品線未來面臨的調漲壓力依然巨大，這無疑將對消費者的口袋造成持續性的負擔。

AI 通膨爭辯：結構性危機還是陣痛期

對於這波由 AI 引發的價格上漲，華爾街目前存在著激烈的論辯。華爾街日報的分析文章指出，這或許是美國面對的「第三波通膨」。

全美商業經濟協會主席達科（Gregory Daco）認為，在任何重大技術革命的初期，資源的稀缺性必然會導致價格飆升，且這類需求衝擊與傳統的關稅或油價波動不同，其影響力可能會延續數年。

此外，81% 的受訪經濟學家甚至預期，AI 基礎建設將在未來一年內持續推高通膨。

不過市場中也存在著截然不同的樂觀聲音。聯準會主席華許曾撰文提出 AI 具備長遠通縮潛力的觀點，認為 AI 技術將能顯著提升生產力並增強競爭力，長遠來看將能改善生活水平。

但瑞銀的經濟學家提醒，在巨大的資本建設熱潮與 AI 真正轉化為提高生產力、進而壓低產品價格之間，存在著至少數年的時間差。這段期間內，消費者將不得不適應「AI 溢價」的新常態。