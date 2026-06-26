鉅亨網編譯段智恆 2026-06-27 03:00

蘋果 (AAPL-US) 正準備替 Mac 產品線帶來歷來最重大變革之一。據知情人士透露，蘋果首款支援觸控操作的 MacBook Pro 最快將於今年底至明年初亮相，並採用現有的 M5 Pro 與 M5 Max 晶片，而非下一代處理器。不僅象徵蘋果多年來對觸控 Mac 立場出現重大轉變，也顯示其晶片產品策略將有所調整。

Touch Mac真的來了！蘋果首款觸控MacBook最快年底登場(圖：REUTERS/TPG)

消息指出，新款 14 吋與 16 吋 MacBook Pro(代號 K114、K116)將是自 2020 年蘋果全面轉向自研 Apple Silicon、擺脫英特爾 (INTC-US) 處理器以來，高階 MacBook 系列最大幅度的一次改版。除了首度導入觸控螢幕外，新機還將配備 OLED 顯示器與源自 iPhone 的動態島 (Dynamic Island) 介面，三項功能皆是 Mac 產品首見，外觀設計也將迎來自 2021 年以來首次重大更新。

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蘋果共同創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 過去曾公開反對觸控 Mac 概念，認為並不符合使用體驗。然而，隨著 Windows 陣營多年來持續推出觸控筆電及 OLED 機種，市場已逐漸接受此類產品。外界認為，蘋果如今跟進推出觸控 MacBook，有望提升 Mac 產品競爭力，進一步刺激銷售表現。

值得注意的是，蘋果此次並未等待下一代晶片，而是直接採用現有 M5 Pro 與 M5 Max 處理器，背後反映其晶片發展策略出現變化。知情人士表示，蘋果將跳過 M6 Pro 與 M6 Max，未來高階 MacBook 將直接升級至 M7 系列，打破過去逐代更新的慣例。

消息人士透露，蘋果已開始測試搭載 M7 Pro 與 M7 Max 晶片的新一代 MacBook Pro，最快可望於 2027 年底問世；Mac Studio 也規劃在 2028 年升級至 M7 Max 與 M7 Ultra。代號為「Andros」的 M7 家族晶片，將針對人工智慧 (AI) 運算需求大幅強化，包括升級神經網路引擎、改善圖形效能，以及提高記憶體頻寬，以加速 AI 模型處理能力。